〈美股盤後〉標普連五紅 三大指數周線齊揚 輝達單周飆16%
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美股週五 (16 日) 普遍收高，標普 500 指數連續第五個交易日攀升，儘管消費者信心指標不如預期、通膨憂慮仍存，但投資人選擇聚焦經濟正面訊號與美中貿易情勢緩和，推動股市延續漲勢。
綜觀本週，標普週線勁揚 5.3%，道瓊週漲幅達 3.4%，那指本週累計飆升 7.2%。受美國總統川普中東之行提振，輝達和特斯拉本週股價大幅上揚。
即便密西根大學最新公布的消費者信心指數跌至歷史次低，並顯示消費者預期未來一年物價將上漲至 7.3%，高於上月的 6.5%，市場整體情緒仍偏向樂觀。
分析指出，市場近期反彈主要來自美中達成 90 天關稅停火協議，消除投資人對全球貿易緊張升高的疑慮，提升風險偏好。
此外，川普週五表示，未來兩到三週內將向多個國家寄發列明新關稅稅率的通知函，作為取代貿易談判的方式，對於短期貿易政策方向釋出更多訊號，也有助於緩解市場不確定性。
美股週五 (16 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 跌 0.55%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.090%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.36%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.20%。
費半成分股表現不一，輝達 (NVDA-US) 漲 0.42%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 5.25%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.73%；高通 (QCOM-US) 跌 0.072%；AMD (AMD-US) 上漲 1.90%；美光 (MU-US) 上漲 2.67%。
台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.87%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.25%。
企業新聞
應用材料 (AMAT-US) 週五重挫 5.25% 至每股 165.57 美元。應材發布第二財季營收 (71 億美元) 不如華爾街預期，其半導體營收達 52.6 億美元，也遜於分析師預期。
輝達 (NVDA-US) 收紅 0.42% 至每股 135.40 美元，週線飆超 10%，輝達正計劃於上海建立研發中心，並表示將不會向中國發送 GPU 設計圖片、也不會在當地修改產品設計以符合美國出口限制。
CoreWeave 最新財報表現遠超市場預期，顯示 AI 雲端基礎設施需求持續強勁。另外，13G 文件顯示，輝達對 CoreWeave 第一季持股已增至 7%，加深市場對兩者合作前景的想像空間。
CoreWeave (CRWV-US) 狂升 22.09% 至每股 80.30 美元，本週累計漲近 60%，市值一舉攀升至約 380 億美元，較 3 月底首次公開募股 (IPO) 時翻倍。
特斯拉 (TSLA-US) 收紅 2.09% 至每股 349.98 美元，連續第四週走升，收復 4 月 21 日近期低點以來的大量損失。
丹麥減重藥龍頭諾和諾德 16 日宣布執行長 Lars Fruergaard Jørgensen 將卸任，市場解讀，此變動可能與投資人對其明星減重藥 Wegovy 未來競爭壓力升高、以及恐失市場領先優勢的擔憂有關。諾和諾德 ADR (NVO-US) 疲弱 2.69% 至每股 64.37 美元。
經濟數據
- 美國 5 月密大消費者信心指數初值預期 53.1，前值 52.2
華爾街分析
Harris Financial Group 管理合夥人 Jamie Cox 表示：「市場正在重新定價對停滯性通膨的預期。數據顯示，先前對關稅迅速推升物價的擔憂尚未實現。雖然消費者信心偏弱，但實際消費行為仍具韌性。」
摩根士丹利投資長 Lisa Shalett 稱，隨著科技七巨頭收入成長放緩、整體盈利動能疲弱，美股反彈行情可能已接近高點，建議投資人獲利了結科技股，轉向金融、能源與醫療保健等具補漲潛力的板塊。
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