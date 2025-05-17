輝達澄清不會向中國提供GPU設計 強調遵守美國出口管制

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-17 01:30

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輝達發言人對《CNBC》表示：「我們並未向中國提供任何 GPU 設計圖，也不會將設計交由當地修改以符合出口管制要求。」

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周五稍早英國《金融時報》(FT) 引述消息人士報導，輝達執行長黃仁勳上月訪問上海時，曾與上海市長龔正會面，討論在當地設立新研發中心。根據報導，該中心將致力於研究如何在遵守美國出口限制的前提下，滿足中國市場需求，但產品設計與生產仍將完全留在中國境外。

輝達與其他人工智慧 (AI) 晶片製造商自 2022 年以來持續面臨美國政府對中國出口先進晶片的限制。美方憂心這類技術可能被用於軍事用途，因此加強相關管制。

川普政府上周宣布，將以「更簡化且有利於美國創新和確保 AI 領導地位」的新規則，取代拜登政府時期的出口限制。

輝達日前表示，受中國銷售限制影響，公司將對 H20 GPU 在中國及其他市場的銷售認列 55 億美元的一次性減損損失。

黃仁勳則多次公開強調中國市場的重要性，僅次於美國、新加坡與台灣，是輝達主要的業務來源之一。他曾表示，如果完全失去中國市場，將是「巨大的損失」，並預估未來 2 至 3 年中國 AI 市場規模可達 500 億美元。