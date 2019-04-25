日立計畫脫手集團三寶之一的日立化成

根據多家日本媒體週四 (25 日) 報導，日立製作所 (6501-JP) 已經決定，將賣掉該集團核心事業之一的日立化成 (4217-JP)。消息人士透露，日立已經在檯面下和多家企業，還有投資基金接觸。

(圖: Investing.com)

目前日立製作所在營運方針上，將發展主軸放在物聯網 IoT 等相關技術上，並視之為強化公司獲利的主要關鍵。在集團內部也正加快資源整合的腳步。

日立製作所正積極尋找買家，而目前已知有日本國內的三井化學 (4183-JP) 等企業，還有多家國外投資基金表示興趣。日立最快在下 (5) 月就會展開遴選作業，如果進行順利的話，預計最快在今年度內就會將日立化成脫手賣出。

日立化成在智慧型手機等裝置上使用的半導體封裝材料，以及鋰電池的負極材料方面，在全球擁有很高的市占率。就機能性化學品方面來看，在撇除大型的綜合化學品製造商後，日立化成在日本國內名列前 10 大。

目前日立製作所持有日立化成 51% 的股份。在 2019 財年 (截至 3 月底止) 的表現上，預估合併銷售金額將達 6900 億日圓，而營業利益則預估為 400 億日圓。

日立化成在昨 (24) 日的收盤價為 2621 日圓，公司市值約 5460 億日圓。未來若採 TOB 方式進行的話，預估需要花費 6000 - 7000 億日圓才能買下日立化成。

而在可能出線的企業及投資基金名單有：

美國的貝恩資本 (Bain Capital)

KKR(Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.)

凱雷集團 (Carlyle Investment Management L.L.C.)

三井化學

三菱化學控股 (4188-JP)

住友化學 (4005-JP)，以及多家國外大型企業。

日立製作所於近期內，在 2018 年 12 月時，花費逾 7000 億日圓，買下瑞士重電大廠 ABB 的輸配電部門。並在昨 (24) 日，宣布以 14 億 2500 萬美元，買下美國 JR Automation Technologies。在與 IoT 關聯性高的企業收購與併購 (M&A) 上，動作頻頻。