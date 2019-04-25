英特爾證實：裁撤矽谷自駕車團隊數十名員工

據 Apple Insider 報導，英特爾 (INTL-US) 已向科技平台《The Information》證實，裁撤了位於美國矽谷的自動駕駛汽車團隊數十名員工，並稱該策略為「重新調整公司資源」，其目的是為了減少集團內部的業務重疊。

英特爾裁撤矽谷自駕車團隊員工，似乎是為了轉向增加以色列無人車技術領導廠商 Mobileye 的投入成本，期待未來完成以 Mobileye 為重心的企業整合。

此前 2017 年 3 月 13 日，英特爾宣布以每股 63.54 美元現金收購 Mobileye ，股權價值約 153 億美元，而據外電報導，Mobileye 在被收購時估計有大約 600 名員工，如今員工數約多出了一倍。

力求自動駕駛車市場領先同業，英特爾計劃繼續透過 Mobileye 發展自駕領域。據報導，Mobileye 去年年底收購了網路安全公司 Palon Alto 旗下的初創公司 Eonite Perception，該公司開發了基於 3D 繪圖和追蹤系統的 LiDAR (光達) 感測器 。

(圖: AFP)

另一方面，對於自駕車市場蠢蠢欲動的蘋果 (AAPL-US)，目前也正在研究用於識別 3D 物體和自駕車導航的 LiDAR 光達感測系統。上週的一份報告聲稱，蘋果正與至少四家 LiDAR 製造商進行討論，這些零件將可在下一代自駕車試驗大會上整合出現。

針對矽谷自駕車團隊遭裁減，英特爾發言人表示：「公司團隊內部的變動，會根據不同的業務需求和修先考量順序而調整，」發言人向《The Information》補充說「對每個受到影響的員工，我們竭盡全力來以專業和尊重的態度來對待他們。」

英特爾鼓勵那些被解僱的人找到公司內部的其他職位。該報告未詳敘述哪些職位被削減，儘管一些工人可能會在其他公司的自動駕駛汽車領域進行研究。