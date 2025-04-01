雷諾日產調整合作關係 可能將進一步出售股份

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-01 00:00

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根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (31 日) 報導，雷諾 (Renault) 與日產 (Nissan) 宣布調整其長達 25 年的合作夥伴關係，為未來進一步出售股份鋪路，這一決定是日產在推動大規模效率計畫的過程中作出。

根據最新協議，兩家公司將降低彼此間的最低投票股權要求，從原本的 15% 降至 10%。此外，日產還可解除此前承諾投資高達 6 億歐元 (約合 6.497 億美元) 於雷諾的 Ampere 電動車業務。

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雷諾與日產的長期聯盟 (其中還包括三菱) 讓三家公司能夠共享技術專長並受益於共同平台和生產設施。雷諾與日產各自持有對方 15% 的投票權股份，而雷諾則擁有一個法國信託基金中 18.7% 的股份，該股份在近年來已經逐步出售。

然而，日產正在尋求節省現金的方式，並且最近已經提出計畫削減成本、降低生產能力並裁撤數千人，因為面臨銷售困難，尤其是在中國市場，價格戰和大量當地電動車企業的崛起對外國品牌造成了很大壓力。與日本競爭對手本田 (Honda) 的合併談判也在上個月無果結束。

雷諾執行長梅奧 (Luca de Meo) 表示，作為日產的主要股東，雷諾對於日產儘快扭轉業績有著強烈的利益訴求。他說：「務實與以業務為導向的思維是我們討論的核心，目的是確定最有效的方式來支持日產的恢復計畫，同時為雷諾集團發展創造價值的業務機會。」

根據協議，雷諾將收購日產在雷諾日產印度汽車私人有限公司 (Renault Nissan Automotive India Private) 中的 51% 股份，成為該印度合資企業的唯一所有者，該企業負責生產雷諾和日產的車型。協議達成後，印度業務將繼續生產日產車型。

這項交易將有助於雷諾加快在印度的發展，並進一步拓展其國際業務，日產則將繼續從該出售的合資企業採購車輛，供應印度市場及出口。

該交易預計會對雷諾的自由現金流造成約 2 億歐元的影響，但雷諾仍然預估全年集團自由現金流將達到至少 20 億歐元，因為公司已經找到了彌補該影響的必要措施。

雷諾還確認了其 2025 年集團營運利潤率的預期，該預期為至少 7%。

日產準社長艾斯皮諾薩 (Ivan Espinosa) 表示，公司的目標是變得更加靈活，能夠快速應對市場環境的變化，同時保留現金以便未來投資。他說：「日產承諾保持我們在聯盟中的戰略夥伴關係的價值與利益，同時實施改革措施以提升效率。」