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美國針對中造船徵港口費 達飛海運調整船隊應對

鉅亨網編譯段智恆

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美國針對中造船徵港口費 達飛海運調整船隊應對(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》周五 (16 日) 報導，面對美國即將對中國製造船舶徵收港口費用的政策，全球第三大貨櫃航運公司法國達飛海運 (CMA CGM) 計劃調整全球船隊部署，以避免新增的營運成本。該公司財務長費南德茲 (Ramon Fernandez) 表示，公司已具備足夠運力彈性來因應新的政策變化，避免因中造船隻靠港美國而被課徵費用。

調整船隊部署 避免新增成本壓力


根據計畫，美國政府將自 10 月起針對中國製造的船隻進入美國港口課徵港口費，以削弱中國在全球造船業的主導地位，並推動美國海運產業復興。儘管此舉引發航運業廣泛反彈，但美方調整部分規定後，業界認為影響程度較原先預期溫和。

費南德茲表示，目前達飛海運船隊約 670 艘船中，中國製船隻不到一半，公司將透過調度船舶以規避相關費用。他並指出，其他航運業者，包括中國遠洋海運 (COSCO) 等，也會透過類似方式調整營運以降低影響。不過，費南德茲並未評論此舉對於達飛海運與中國遠洋海運等共同參與的「海洋聯盟」可能產生的影響。

美中貿易戰影響未歇 訂單波動劇烈

達飛海運公布的首季財報顯示，在美國 4 月 2 日宣布加徵新一輪關稅前，市場出現「搶運潮」，推升集團海運貨量年增 4.2%，帶動整體營收與獲利成長。然而，隨著關稅政策實施，短期內中美貿易大幅降溫，5 月出貨訂單一度取消近半。

不過，費南德茲指出，隨著美中雙方近期達成暫時降低關稅的協議，本周起市場需求已出現明顯回升，預期 6 月貿易活動將較先前悲觀看法更為活躍。不過，面對貿易戰走勢反覆，費南德茲強調，全年集裝箱運輸量成長前景仍具高度不確定性，因此未給出具體預測。

達飛海運近年積極拓展在美國的投資計畫，獲得美國總統川普公開讚揚，該公司曾宣布將對美國投資高達 200 億美元，以強化在物流與媒體領域的布局。

文章標籤

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