DRAM去年Q4反轉向下 Q1跌幅更重恐壓縮原廠獲利空間

據集邦科技 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查顯示，DRAM 報價去年第 4 季開始反轉向下，需求端庫存水位偏高，採購力道薄弱，使 DRAM 廠位元出貨量多呈現大幅季衰退，在量價齊跌壓力下，去年第 4 季 DRAM 總營收季減達 18.3%，獲利能力衰退，預估第 1 季合約價跌幅約在 20-25%，原廠獲利空間恐將進一步遭壓縮。

從營收角度來觀察，產業龍頭三星在伺服器記憶體出貨大減衝擊下，第 4 季位元出貨在三大原廠中下滑最多，營收季減 25.7%，來到 94.5 億美元，市占率跌至 41.3%。SK 海力士位元出貨僅下滑約 2%，營收季減 12.3% 至 71.4 億美元，市占突破 3 成來到 31.2%。

美光在出貨策略較為彈性幫助下，營收達 53.7 億美元，季減 9.2%，但在三大原廠中表現最佳，市占率上升到 23.5%。DRAMeXchange 預估，三星面對市占明顯遭侵蝕、且庫存水位相對偏高的雙重壓力下，未來在報價策略上將更積極，避免市占持續遭壓縮。

觀察原廠獲利能力，去年第 4 季受到整體價格下跌影響，供應商獲利高點正式告終，營業利益率皆呈現衰退。龍頭廠三星因降價求售的力道最小，且 1Ynm 比重逐漸提升，但生產 DRAM 的毛利率仍有 8 成水準，顯示其仍有本錢做較為積極的價格策略。

展望第 1 季，DRAMeXchange 指出，1 月合約價格持續走跌，就一線 PC-OEM 大廠訂價來看，主流 8GB 模組 1 月均價已滑落至 50 美元，且 2、3 月在月合約議定下，價格持續下探，預估整體第 1 季跌幅約在 20-25%。

此外，DRAM 供應商於去年第 4 季的生產位元遠高於位元出貨，導致庫存壓力加劇，為加速去化庫存，廠商在報價策略上將更為積極。在產業價格跌幅更劇烈的情況下，原廠獲利空間將進一步遭壓縮。