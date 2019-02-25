筆電、平板、智慧錶接單展望佳 仁寶今年營收估首破兆元 EPS衝2元

仁寶 (2324) 今年筆電與非筆電業務成長展望佳，法人看好首季業績可望較同期有雙位數的成長率，今年營收首破兆元大關，EPS 不靠業外衝 2 元。仁寶元月合併營收 701.22 億元，雖較上月下滑 18%，但年增率 17%，表現優於預期。法人指出，今年該公司筆電接單優於預期，而平板與智慧手錶也受惠於客戶銷售成長而看升。



在美中貿易戰陰霾之下，仁寶除大陸廠，在台灣與越南均有廠房，法人認為有助於希望有穩定供貨來源的品牌商增加釋單；而該公司平板美系客戶因在教育市場奏捷，2017 與 2018 兩年出貨皆以雙位數成長，2019 年受惠新產品推動，將延續成長動能，嘉惠仁寶。



此外，仁寶的智慧手錶產品線在去年下半年已開始出貨，預估今年供應比重將提升，經濟規模也將帶動毛利率上揚。因此，在筆電與非筆電產品線的成長動能均佳之下，法人調升仁寶今年營收獲利預估，看好該公司全年合併營收可望首度突破兆元大關，EPS 逼近 2 元。