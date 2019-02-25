配合洲際碼頭二期建設 台聚斥資近10億元籌建乙烯儲糟

配合高雄洲際碼頭二期工程，台聚集團旗下華夏 (1305)、亞聚(1308) 已先後公布投資金額，台聚 (1304) 接著宣布斥資 9.06 億元，興建乙烯儲槽，以確保原料乙烯足夠供應。高雄洲際碼頭開發分為兩期，第一期工程計畫已於完工啟用，第二期工程計畫在正進行中，石化儲槽民間投資部份陸續進行，預計 2021 年開始營運。



台聚集團旗下華夏、亞聚分別於 2 月 11 日、2 月 14 日公告洲際碼頭投資內容，投資金額分別為 24.4 億元、10.2 億元，加上台聚 9.06 億元，集團合計投資金額約 43.66 億元。



台聚擁有 4 條高壓釜式產線，EVA/LDPE(低密度聚乙烯) 年產能共計 15 萬噸，1 套氣相法 LLDPE(線型低密度聚乙烯)/HDPE(高密度聚乙烯) 年產能共計 13 萬噸，EVA 線產線涵蓋了發泡級、熱熔膠級以及太陽能級。



先前，油價大跌造成乙烯一度跌破 1 千美元，惟亞洲輕油裂解廠即將進入歲修高峰，乙烯報價又彈回到 1200 美元，高價乙烯不利於原料使用比重高的 PE(聚乙烯) 生產，台聚以提高 EVA 生產來因應，目前發泡級 EVA 報價約 1450～1480 美元，足以吸收高價原料成本。