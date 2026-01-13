鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-13 17:50

台北股市不懼國安基金退場的壓力，今 (13) 日盤中大盤指數在權王台積電 (2330-TW) 掛帥，盤中衝上 30973.85 點的點位新高，終場大盤收在 30707.22 點，較昨日上 漲 139.93 點，也爲收盤新高，成交值 7234.28 億元，三大法人合計買超 127.83 億元，但外資大舉放空台指期。

雖然今天外資終結連四賣，在集中市場轉爲買超 157.41 億元，但相對今天外資在期貨市場外資今天加大空單力道，交易口數淨額爲空單 3337 口，未平倉口數淨額爲 30117 口，外資期貨未平倉空單口數爲 2025 年 12 月 17 日以來新高。

證券、期貨分析師張陳浩指出，台股已進入接近 3 萬 1000 點指數的市場滿足點，在台積電法說會前，外資已經連續 8 個交易日賣超占極高權值的台積電個股，賣超張數達 73659 張，同時，在市場上布局買進的多是不占權值的低價、低位階中小型個股，顯然對台股大盤走勢頗具戒心。

張陳浩指出，姑不論 15 日台積電法說會釋出的訊息多空，台積電在法說會後都可能在此一價位位階遭逢市場各方賣壓，也將形成對指數的龐大壓力，這可以解釋外資在台股期貨市場大舉放空避險的主因。

1 月 13 日在現貨市場上，外資買超 157.41 億，投信賣超 68.28 億元，自營商買超 38.71 億元，三大法人合計買超 127.83 億元。

資深證券分析師簡黃漢成指出，台股在台積電的上漲撐住指數不墜，推升指數的強漲，近期雖因指標處高檔，恐面臨整理之勢，但在台積電仍強力撐住指數之下，短期台股不易見到台股大跌的走勢。

在期貨市場部分，外資今天加大空單力道，交易口數淨額爲空單 3337 口，未平倉口數淨額爲 30117 口，外資期貨未平倉空單口數爲 2025 年 12 月 17 日以來新高。

今天外資在集中市場買超較多的個股爲，台新新光金、聯電、國巨 *、康舒、華新、金寶、國碩、力積電、國泰金、凱基金。賣超較多的個股爲，友達、群創、台泥、宏碁、燿華、台化、定穎投控、長榮航、彩晶、中鋼。

今天投信在集中市場買超較多的個股爲，華通、華新、力成、欣興、國巨 *、聯強、高力、、景碩、日月光投控、臻鼎 - KY；賣超較多的個股爲，中信金、聯電、富邦金、台新新光金、國泰金、台玻、長榮航、永豐金、正新、玉山金。

今天自營商在集中市場買超較多的個股爲，康舒、華新、大同、力積電、臻鼎 - KY、元晶；賣超較多的個股爲，聯電、華邦、友達、華通、南亞、台玻、台泥、新興、定穎、景碩。