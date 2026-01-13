矽品再度出手！28億元買下聯合再生竹南廠 聯合再生處分利益估21億元

聯合再生去年 10 月 20 日經董事會決議通過擬處分竹南廠，經過公開標售後，最終由矽品拿下。業界指出，聯合再生竹南廠位於園區內，加上場地達萬坪，在現階段各家半導體業者紛紛大擴產之際，該廠房也成為炙手可熱的標的。

‌



矽品近年來因應 AI 晶片所需的先進封裝需求，積極獵地擴產，不僅擴大在彰化二林的基地，也在雲林打造雙廠布局，虎尾廠已在去年 11 月正式投產，也已購入斗六廠房，以滿足未來訂單，此次又再度出手買下聯合再生廠房，也可望進一步緩解現有先進封裝產能緊張的局面。