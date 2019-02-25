〈基金自行質借拍板〉高資產戶將有更大套利空間 銀行財富管理業務添利器

為打造國際理財平台，金管會將開放「基金自行質借」，對投資人來說資金運用將更有彈性，高資產客戶可望因為槓桿效益有更大的套利空間，也將是各銀行搶攻高資產客戶的財富管理業務的一大利器，也就是說，高資產戶與銀行財富管理業務最受惠。

共同基金是國人偏愛的投資工具，過去投資人想要用投資工具融資，只能用股票設質借款，或是用投資型保單辦理保單借款，2015 年金管會開放「共同基金」做為擔保品，可辦理跨行質借，但因為是「跨行」業務，銀行承作意願不高，因此，事隔 4 年，金管會進一步開放「基金自行質借」。

據信託公會統計，目前透過銀行信託管道（特定金錢信託）投資的境外基金達新台幣 2.2 兆元、國內基金達 6300 億元、公債與公司債達 3200 億元，共 3.12 兆元。

金管會預估，開放銀行特定金錢信託受益權跨行質借，包括基金、債券與海外股票等，約 1/3 客戶有質借需求，以貸款成數 5 成計算，將可增加 5000 億元可運用資金，等於市場有新一波資金可活用。

以基金做為融資擔保品，借款利率通常比小額信貸低，但仍需考量個人信用狀況與基金標的，平均利率約 2.5%~4% 左右，對投資人來說，基金不用贖回賣掉，不會錯失配息，利率又比信貸低，且又有資金可以使用，尤其對高資產客戶來說，因為具備槓桿效益，有更大的套利空間。

此外，國外私人銀行很早就開放基金自行質借，由於基金需長線投資，才有機會獲取投資效益，基金質借可協助投資人長線持有基金，避免臨時的資金需求，被迫提前贖回基金變現，打亂投資計畫，這對銀行來說，要賣基金、以及搶攻基金質借都可說是一箭雙鵰，銀行財富管理業務可望更強化。