一鍵掌握國際行情！渣打攜手FinIQ首創自動化「結構型產品報價平台」即時客製避險組合

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-26 20:02

渣打國際商業銀行（渣打銀行）今（25）日宣佈，正式在台灣推出「自動化結構型產品報價平台」，這是一套專為專業客戶設計的數位化財富管理方案。該平台攜手國際金融科技龍頭財經智慧（FinIQ），並與高盛（Goldman Sachs）、巴克萊銀行（Barclays）及法國巴黎銀行（BNP Paribas）等頂尖國際發行機構合作，提供即時、跨資產的結構型商品選擇。

渣打銀行總經理游天立(右3)與渣打集團資本市場產品及解決方案全球主管Nicolas Rigois(中)財富管理處處長Samrat Khosla(左3)及合作夥伴。(圖:渣打提供)

渣打銀強調，該平台的核心競爭力在於其「一站式（end to end）」的自動化流程。過去，結構型商品的報價、比價與文件往返極為耗時，甚至需要人工介入處理，但透過此數位平台，理財顧問（RM）可以即時取得多家國際機構的同步報價，並針對客戶的風險偏好，在幾秒鐘內搜尋並比對出最優的產品組合。

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平台具備強大的自動化文件產出功能，可即時產生條款書（Term Sheets），這對於以往架構複雜、風險較高的結構型商品而言，大幅提升了交易執行的精準度與速度。

渣打集團資本市場產品及解決方案全球主管 Nicolas Rigois 指出，科技革命讓服務效能大幅提升，以往理專一天可能僅能服務 2 位高資產客戶進行客製化規劃，但隨者自動化平台的導入，服務量能可提升至每日 10 到 15 位。

渣打銀行總經理游天立表示，台灣近年來的財富創造力（Wealth Creation）非常驚人，這正是渣打決定將此國際級平台導入台灣的主因。隨著客戶的財富持續累積，渣打致力於透過財富管理平台的數位化，結合國際級合作夥伴提供多元的資產配置，讓客戶能有效分散風險並掌握投資先機。

游天立強調，渣打積極響應政府推動的「財管 2.0」政策，是業界率先推動相關開放商品的銀行之一。他觀察到，台灣高資產客戶（High Net Worth）的人數不斷增加，渣打在「優先私人理財」專區的新客戶成長率甚至達到雙倍以上。

針對台灣客戶的特殊需求，游天立提出「Phygital（物理與數位的融合）」觀點，認為台灣客戶雖然期待下單流程能快速、便利地數位化，但仍非常重視與理專面對面討論專業顧問服務的真實感。

渣打銀行堅持「開放式平台架構（Open-Architecture）」，確保產品的多樣性，讓客戶能在最短時間內獲得多家發行機構的競爭價格。此平台不僅涵蓋價格發現（Price Discovery）與下單管理，更針對台灣本地法規進行了深度的「在地化」調整，確保符合主管機關對於專業投資人的保護規範與條款書要求。

渣打銀行財富管理處處長 Samrat Khosla 補充，結構型商品在高資產客群的配置中扮演要角，但因架構複雜，僅能提供予專業客戶，因此平台的自動化與精準度至關重要。