〈基金自行質借拍板〉資金運用更彈性 但有四大防線控管

為了打造國際理財平台，金管會將開放「基金自行質借」，也就是境內外基金都可以拿來抵押質借，投資人在 A 銀行買的基金，就可以跟 A 銀行質借，取得新的投資額度，不過，為避免投資人過度擴大財務槓桿，金管會將設下逾 3000 萬元大戶才可承貸等四大防線。

金管會在 2015 年開放「基金跨行質借」，目前特定金錢信託受益權質押只能做跨行，也就是說，在 A 銀行買的基金，只能跟 B 銀行質借，不能在 A 銀行直接質借，但為了打造國際理財平台，金管會將推動特定金錢信託受益權自行質借業務。

銀行局長邱淑貞表示，鬆綁基金質借有三大效益，一是對民眾來說，投資人以前需要資金時，就算基金下跌也只能忍痛贖回，但開放基金自行質押後，資產可以做質押質借，資金運用彈性更大。二是對銀行來說，由於以前只能「基金跨行質借」，因為是不同銀行的業務，銀行大多不會力推，但開放為「自行」質借，將有助於推動銀行財富管理業務。三是可以吸引國際資金，有助打造國際理財平台和國際接軌。

雖然開放基金自行質借有助提高投資人資金運用彈性，但是為了避免投資人過度擴大財務槓桿，或是理專過度勸誘再投資，金管會擬設下四大防線，包括：一、資產逾 3000 萬元自然人大戶、逾 5000 萬元專業法人才可承貸；二、貸款成數限 5 成；三、「禁止二度質借投資」，也就是第一次質借的資金，可以再投資，但再投資的基金就不能再質借；四、台幣計價基金只能借台幣、外幣計價基金只能借外幣，幣別之間不能轉換。