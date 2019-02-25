台灣主要報紙重要財經新聞 2019年2月25日

不讓三星專美於前，華為在西班牙時間 24 日、世界行動通訊大會（MWC）開展前夕，也發表折疊手機「Mate X」，但華為折疊機價格比三星更高、達 2,299 歐元（逾新台幣 8 萬元），成為最高價的手機，預計今年中上市。

金管會拍板開放基金自行質借案，投資人透過信託投資的基金、債券等，可向同一家銀行質押借款，取得資金成數最高五成，國內銀行及 OBU 同步開放，對象限專業投資人，可藉此提高資金運用效率，市場將釋出上千億元資金活水，有助挹注台股多頭動能。

根據路透、彭博報導，在華府舉行的美中貿易談判，雙方在一項擬議的匯率協議上，因關鍵執行機制問題而尚未達成共識，該協議是為確保中國遵守承諾，不透過人民幣貶值來反制美國對中國產品加徵關稅；另雙方在中國國企待遇、補貼、強迫技轉、網路竊盜等議題上也有很大歧見，兩國代表在美國時間週日上午將繼續協商。

經濟日報

華為折疊機賣 8 萬 比三星貴

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工商時報

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聯合報

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蘋果日報

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中國時報

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自由時報

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