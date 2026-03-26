鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-26 21:58

彰化銀行 (2801-TW) 積極拓展高資產財富管理市場，繼 2026 年 2 月獲金管會許可進駐高雄專區，隨即於鹽埕分行打造全新的「高資產財富管理中心」，並於今（26）日隆重開幕 。由董事長胡光華與總經理簡志光親自主持「富潤理財、以客為尊」典禮，宣告彰銀正式插旗亞洲資產管理中心高雄專區，這也是彰銀實現「亞太優質國際金融夥伴」願景的關鍵一步 。

彰銀自 2025 年 10 月開辦財管 2.0 業務以來，億元級以上高資產客戶數與資產管理規模（AUM）均顯著成長，為進駐亞灣專區奠定深厚基礎 。未來將以「槓桿優化」與「家族傳承」為核心，推出家族辦公室與一站式服務，協助客戶在瞬息萬變的國際環境中，達成資產配置與穩健傳承的目標 。

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彰化銀行本次選定高雄鹽埕分行設立「高資產財富管理中心」，主要是看重該區優質的發展脈絡與港灣人文地貌 。中心設計取自典籍「富潤屋，德潤身」之意涵，將「熱忱、效率、創新」的經營理念融入空間，旨在為每一位億元級客戶提供「以客為尊」的尊榮體驗 。

在專業團隊配置上，彰銀以 2018 年成立的高資產服務團隊為核心，集結投研、稅務、保險、信託及傳承規劃等各界菁英 。2025 年下半年更在總行設立專責單位統籌業務策略，並強化各地編制，確保能協同分行為客戶量身訂製專業諮詢服務 。

針對高雄專區的試辦業務，彰銀將核心鎖定在「槓桿優化」與「家族傳承」 。透過授信類的「保費 / 保單融資」及「信託受益權擔保質借」等靈活手段，結合專業稅務規劃，有效提升高資產客戶的資金流動度 。

此外，彰銀同步推出「家族辦公室」服務，由內部團隊梳理財務脈絡並引入外部專家，一站式滿足客戶投資理財、財富傳承及資產保全的多元需求 。未來更規劃適時推出「私募股權基金」及跨境金融服務，持續豐富理財產品線 。