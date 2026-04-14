鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-14 20:40

美伊戰事訊息鈍化，市場情緒回溫推升台股改寫新高，元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 單日再大漲 5.12%，成交金額衝上 ETF 市場第三，累計分割後投資人數已增加逾 4.9 萬人，績效並領漲熱門台股 ETF，「正 2 魅力」持續吸金。

台股快速反彈，00631L 漲勢驚人，3/31 完成分割恢復交易至今，大漲 28.9%，績效與低入手價優勢吸引投資人積極加入。據集保結算所統計，4 月以來 ETF 投資人數增加前五，00631L 以增加 4.9 萬人居冠，其他為主動統一台股增長 (00981A-TW) 增加 3.2 萬人、元大高股息 (0056-TW) 增加 2.4 萬人、群益台灣精選高息 (00919-TW) 增加 1.3 萬人、主動群益科技創新 (00992A-TW) 增加 0.7 萬人。

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投資人數成長前二的 00631L 與 00981A，股價水位屬小資族可輕鬆入手，且報酬表現積極，在榜單上形成「正面對決」。以績效表現觀察，今年以來 00631L 報酬率達 43.57% 高於 00981A 的 39.34%；若是從 00981A 成立以來的 2025/5/15 以來，00631L 上漲 162.8%，00981A 上漲 134.1%。

法人認為，主動式 ETF 要超越臺灣 50 指數已經是一大門檻，要進一步擊敗在多頭行情能有臺灣 50 指數兩倍以上漲幅的 00631L 難度更大，如果想追求上漲時保證打敗大盤或是臺灣 50 指數，00631L 是首選。

此外，台股主動式 ETF 的績效表現完全仰賴經理人選股，一旦選股方向偏離主流趨勢，績效波動可能放大，甚至落後大盤的現象。00631L 因具有不會錯過漲勢特性，4 月累積上漲 22.6%，而台股主動式 ETF 表現介於 10.4% 至 21.1% 之間。