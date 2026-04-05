鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-05 13:40

台灣高資產家族與家族辦公室正加速成形之際，如何讓財富、價值與決策能力跨世代延續，成為愈來愈迫切的課題。富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）總裁暨執行長、第三代領導人 Jenny Johnson 近日接受 CNBC 專訪時指出，家族企業能否走得長遠，關鍵從來不在血緣，而在治理制度是否夠成熟，這也是她對亞洲、尤其是台灣家族辦公室普遍最深的觀察，她並對此提出三點建議。

富蘭克林坦伯頓成立已近八十年，管理資產規模約 1.7 兆美元，仍由創辦家族主導經營。Jenny Johnson 坦言，外界常以「富不過三代」形容家族企業，但這樣的說法其實過度簡化問題本質。她認為，多數失敗案例並非因為家族身分，而是缺乏制度化準備，導致情感、角色與決策邊界模糊不清。

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「家族可以擁有企業，但企業必須像機構一樣被治理。」Jenny Johnson 在專訪中提出，制度化治理是跨世代成功的第一步。清楚的董事會架構、專業經理人制度與決策紀律，能讓企業在市場動盪或世代交替時維持穩定，避免重大決策被個人情緒牽動。她也指出，這套原則對正起步或快速成長中的台灣家族辦公室尤其重要。

其次，是正視並管理世代差異。Jenny Johnson 觀察，每一代成長的時代背景不同，看待風險、科技與投資的方式自然不一樣。若缺乏溝通與對齊機制，差異容易演變為衝突；但若能被妥善引導，反而能成為互補優勢。「能長久的家族，不是消除差異，而是把差異納入同一個長期目標下運作。」

第三，接班不該是臨時事件，而是一項提早規劃、長期培育的工程。Jenny Johnson 強調，所謂傳承並非某一刻的權力移交，而是多年來持續進行的角色安排、能力養成與責任驗證。越早建立明確路徑，越能降低關鍵時刻帶來的風險集中。