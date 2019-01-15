2019年彭博全球主要央行「政策展望」指南

在面臨投資者壓力之際，中央銀行進入新的一年，需要重新思考升息的腳步可以邁多大。

全球經濟放緩、貿易戰和容易受驚的金融市場，迫使包括聯準會主席鮑爾在內的政策制定者對其緊縮貨幣政策的空間表達出新的謹慎態度。中國人行也承諾支持經濟。

這一前景標誌著與去年相比發生了變化，當時大多數央行升息，歐洲央行停止購買資產。當然，如果經濟面臨最新挑戰，政策制定者可能需要重新考慮。

彭博經濟學家觀點：「2019 年央行前景的特點是，政策正常化軌跡的不確定性加重，聯準會與其他央行之間的分歧縮窄。」-- 歐樂鷹

以下是彭博經濟研究對 24 家主要央行的季度評估。我們概述了他們在 2019 年面臨的問題以及他們可能會如何回應。

聯準會

目前的聯邦基金利率 (上限)：2.5%

2019 年底預測：3%

由於對經濟前景的看法比投資者認為的更為樂觀，聯準會在 2018 年末預測 2019 年將進行兩次升息，市場為之一驚。政策制定者預測經濟持續強勁成長，就業成長，而投資者擔心全球經濟成長放緩以及中美貿易戰持續。彭博新聞在 12 月 21 日報導，出於對聯準會逐步緊縮的失望，美國總統川普已經討論了解雇聯準會主席鮑爾的可能性。

鮑爾此後也傳遞出他的信息，向市場保證他會靈活且有耐心。許多聯準會觀察人士現在認為，美國政策制定者不太可能在 6 月之前升息，除非數據令人感到驚喜。

彭博經濟學家觀點：聯準會傳遞政策耐心的溝通活動讓市場平靜了下來。然而，只有一點點耐心也無法改變聯準會的升息傾向。第四季度實際聯邦基金利率勉強穿過正值區域，此前自大衰退以來一直為負值。聯準會擁有充足的空間，繼續撤銷寬鬆政策，尤其當核心通膨步伐升速超過央行目標時。我們預計 2019 年有兩次升息。」--Yelena Shulyatyeva

歐洲央行

當前存款利率：-0.4%

2019 年底預測：-0.25%

當歐洲央行在 2018 年底為量化寬鬆畫上句號後，歐元區達到貨幣刺激的轉折點。經濟放緩和低於目標的通膨意味著央行將保持支持性的立場。央行打算至少到今年夏天都利率維持在歷史低位。

經濟學家預計今年晚些時候會升息，但投資者預計到 2020 年才能升息。很大程度上取決於這個 19 國經濟體如何應對保護主義以及新興市場和金融市場波動帶來的風險。馬裡奧 · 德拉吉的任期將於 10 月到期，這意味著他可能會在沒有升息的情況下離職。對該職位的角逐已經開始，5 月歐洲議會選舉之後政府可能會做出決定。

彭博經濟學家觀點：石油成本導致通膨大幅下滑，經濟放緩。這些因素要求歐洲央行謹慎行事。假設成長在趨勢水平附近企穩，行長德拉吉將交接棒傳給秉承連貫性的候選人，我們預計央行將在 2020 年 12 月份上調存款利率。然而，風險傾向於推遲升息。」--Jamie Murray

日本央行

目前的政策利率：-0.1%

2019 年底預測：-0.1%

日本央行在 2019 年面臨巨大考驗，通膨率進一步低於其 2% 目標，暴露了其大規模貨幣刺激計畫的侷限。一些經濟學家認為，核心消費者價格指數有跌破零的風險，因為更便宜的能源和手機費用削弱了日本央行政策的效果。1 月份外匯市場發生的閃崩導致日圓匯率出現大幅且不受歡迎的升值，這突顯出有一些因素是不在央行可控範圍內的。

雖然刺激計畫繼續壓低商業銀行的利潤並扭曲債券市場，但大多數日本央行觀察人士預計，行長黑田東彥至少到 2019 年底都會維持目前的殖利率曲線設置，短期利率鎖定在負 0.1%，10 年期債券殖利率目標在 0% 左右。債券購買可能會進一步減少，日本央行在交易所交易基金市場的存在將取決於股市是否需要支持。可能會進行微調以減少政策副作用，但總的來說，日本央行料將與其他央行的政策進一步拉開距離，其他央行將回歸危機前的政策。即將實施的消費稅上調也可能使問題複雜化。

彭博經濟學家觀點：鑒於通膨疲軟，經濟成長面臨壓力，日本央行 2019 年需要維持寬鬆政策。美國國債殖利率回落之際日圓重新升值的威脅，也將使日本央行保持警惕。即便如此，維持刺激措施可能變得更具挑戰性。金融不平衡性增加。美國殖利率下滑正在對日本國債殖利率構成下行壓力，如果進一步下滑，日本央行購買的必要性就會降低。對於黑田東彥而言，前方面臨的一個挑戰就是在政策委員會兩大陣營中間找到平衡點，再通膨派和更加擔心日本央行政策風險的一派。」