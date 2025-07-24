鉅亨網編譯段智恆 2025-07-24 01:10

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根據《彭博》周三 (23 日) 報導，美國總統川普近期加大對聯準會 (Fed) 主席鮑爾的批評，引發市場預期 Fed 可能於 2026 年出現領導階層更替，促使債券交易員加碼押注未來將大幅降息，提前布局 Fed 政策轉向的可能性。

川普施壓換掉鮑爾 債市提前押注Fed明年將降息四碼(圖：REUTERS/TPG)

利差擴大反映市場預期轉變

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交易員對 2026 年 Fed 降息幅度的押注已顯著升高，從 4 月預估的 25 個基點上調至目前的 76 個基點。反映這一變化的，是 2025 年 12 月與 2026 年 12 月 SOFR(有擔保隔夜融資利率) 期貨合約之間的殖利率利差，在近期急劇擴大。

此一變動突顯市場愈發相信，鮑爾於 2026 年 5 月任期屆滿後，川普將任命一位更配合降息立場的新主席，即便他日前曾收回撤換鮑爾的言論，投資人仍相信他會尋求影響 Fed 政策方向。

哥倫比亞 Threadneedle 的全球利率策略師 Ed Al-Hussainy 表示：「下一任主席很可能對降息抱持傾向性，尤其考慮到明年經濟恐將不再如今年般強韌，這將為寬鬆政策提供空間。」

共和黨施壓 Fed 預期政策轉向

鮑爾近日因拒絕降息而遭川普及共和黨人士猛烈批評，原因是 Fed 擔憂政府關稅政策可能加劇通膨壓力。與此同時，Fed 總部大樓的高額翻修預算也受到部分共和黨人攻擊。

川普陣營支持的潛在接班人，包括前白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 與華許 (Kevin Warsh) 等人，皆主張應更積極降息。共和黨提名的 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 也已暗示最快可能在 7 月底的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上支持降息。

目前市場幾乎不認為 Fed 會在本月會議降息，但根據聯邦基金期貨顯示，9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率已升至 58%。

Fed 人事變動將至 牽動政策走向

川普有望在 2025 年初提名新的 Fed 理事，屆時現任理事庫格勒 (Adriana Kugler) 任期屆滿。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 近期也暗示，Fed 主席人選可能會在 10 月或 11 月出爐，以提前為人事布局鋪路。

Mizuho 銀行 FICC 策略主管 Jordan Rochester 自 6 月初建議客戶布局 SOFR 利差交易後，該策略已帶來報酬。他指出：「客戶現在留意的不是通膨與就業數據，而是未來新主席能如何迎合川普。」

Rabobank 美國資深策略師 Philip Marey 也在本周改變對 Fed 政策的預測，預期 Fed 將於 2025 年 9 月開始降息，並於 2026 年再降息四次，顯示他已認定政策風向將隨人事轉變而顯著轉向。