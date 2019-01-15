英國脫歐 匯市猜不透的夢魘

想要了解英鎊何去何從？著實得靠點運氣。

預期英國國會議員週二將拒絕首相梅伊協商出的脫歐協定，問題只在輸多少票。

CMC 公司分析師斯坦茲 (Jochen Stanzl) 說，一旦梅伊表決失敗，英鎊將立即轉弱，由 1.28 美元下跌至 1.24 美元，接近 2017 年初以來低點。

但興業銀行分析師賈克斯 (Kit Juckes) 指出，英鎊也可能從中獲利，因為梅伊失敗，將會增加英國脫歐延後或取消的可能性。

在投票後的幾天，會發生什麼事，非常難以預料。國會的各方人馬都想掌控英國脫歐的過程，目前具有極高的不確定性。

英國定於 3 月底脫離歐盟，在期限截止之前，梅伊所協商出的協定已不太可能再大幅修改。替代方案則包括無協定脫歐，二次公投，或梅伊政府垮台並重新舉行大選。民眾已更加預期整個過程將會延後。

各種的可能結果及嚴重後果，成了匯市交易員的重大挑戰。

「很難說情況會如何演變，」斯坦茲說。「也不知道該做多或做空英鎊，因為什麼結果都有可能。」

分析師說，週三，即英國脫歐協定投票之後的一天，對英鎊走勢將具有關鍵性的影響。

如果非常多國會議員投票反對梅伊，則反對的勞工黨可能試圖強迫舉行大選，或梅伊辭去首相職務。

但在過去，梅伊曾安全度過反對派逼宮。如果她續任首相，下一步將是在三日內，推出一項替代協定。但仍不清楚那種協定可以獲得國會的支持。