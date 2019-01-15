OECD領先指標：全球三大主要經濟體正在進入放緩狀態

根據經合組織 (OECD) 一項用於預測轉折點的指標，全球主要經濟體成長勢頭正在放緩。

該綜合領先指標是全球成長同步放緩的最新跡象，上周德國工業數據引發的衰退警告以及周一早些時候中國貿易數據的下滑都預示成長放慢。

這項預測未來 6-9 個月轉折點的指標自 2018 年初以來一直在下跌，並於 11 月再度下滑。OECD 特別指出了美國和德國，稱已經能確認有初步的成長放緩跡象。

進入 2019 年僅僅兩周，OECD 的經濟指標和此前一系列數據都意味著今年的成長可能比目前預期的要慢。對於彭博經濟學而言，數據顯示「經濟放緩，而不是崩潰」，但動能下降的速度「驚人」。

中國

中美貿易局勢的緊張正在經濟數據中得到反映。12 月中國以美元計價的出口較去年同期下滑 4.4% ，是自 2016 年以來的最差表現。進口降幅也達到 2016 年以來最大值，暗示中國國內需求疲軟可能已經反映在了進口數據上。

這些數據拖累了歐洲和亞洲的股市。截至法蘭克福時間下午 5 點，歐洲斯托克 600 指數下跌 0.5%，盤中跌幅最高接近 1%。

歐元區

歐元區主要經濟體 11 月份數據表現黯淡。產出下降 1.7% ，德國經濟滑坡引發該國可能連續第二季度萎縮的猜測。義大利經濟同樣令人擔憂，法國國內的騷亂和抗議也拖累了經濟成長。

美國

根據最新的非農就業報告，美國就業成長仍然強勁，但經濟活動指標已經減弱。ISM 製造業指標降至兩年來的最低點，住房市場正在降溫。預計今年整體擴張將會放緩，部分原因是川普政府減稅效應消退。

聯準會政策制定者已經注意到經濟前景發生的變化，並暗示可能暫停升息周期，因為他們在等待更明確的信號。聯準會主席鮑爾上周表示， 聯準會正在「等待和觀察」，對利率有耐心。