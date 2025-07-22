川普盟友出手！鮑爾遭控犯偽證罪 德意志銀行最新報告揭他遭解雇的恐怖後果

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-22 14:20

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美國總統川普盟友、佛州共和黨眾議員 Anna Paulina Luna 周一 (21 日) 致函司法部指控聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會作證時兩次作出虛假陳述，涉嫌刑事偽證罪。

美國總統川普盟友、佛州共和黨眾議員Anna Paulina Luna(中)。（圖：Shutterstock）

根據美國法律，偽證罪最高可處五年徒刑並處以罰款。這項指控正值美國保守派陣營持續施壓要求提前解除鮑爾職務的敏感時期，事件迅速引發金融市場震盪和政策層回應。

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Luna 在長達數頁的信件中指出，鮑爾上月 25 日在參議院銀行委員會聽證會上，就 Fed 總部 Eccles 大樓翻修計畫作出多項實質虛假陳述。

Luna 援引國會調查文件說，鮑爾將翻修成本從 19 億美元增至 25 億美元的變化輕描淡寫成「微不足道」，但實際文件顯示，該變更涉及重大工程調整。更重要的是，鮑爾聲稱成本增加是為簡化施工流程的說法，與 Fed 提交給國家規劃委員會的最終方案有直接矛盾。

調查文件揭露，翻修工程實際包含 VIP 私人餐廳、高檔大理石裝飾、現代化電梯系統、景觀水系及屋頂花園等設施，這些被鮑爾公開否認存在的奢華配置，在規劃藍圖中均有明確記載。

Luna 指出，這些實質差異構成偽證罪的核心要件，因其直接涉及聯邦機構資金使用的真實性問題。

這並非 Luna 首次公開質疑鮑爾。早在上周，她就曾在 X 平台上宣布啟動鮑爾的刑事追責程序，並預測川普很快就會解除其職務。該言論一度引發道瓊指數單日波動逾 300 點，但市場隨後逐步消化該消息。

現年 49 歲的 Luna 為共和黨新銳議員，同時也是眾議院外交事務委員會和監督改革委員會委員，其強硬立場在黨內保守派中具有代表性。

面對指控，鮑爾透過聯 Fed 發言人發表聲明明確否認所有偽證指控，並稱已啟動內部監管調查程序。Fed 官網也隨即更新 Eccles 大樓翻修計畫的影片導覽及詳細規劃說明，試圖澄清外界質疑。

值得注意的是，Eccles 最初預算 19 億美元，2024 年經國會批准後調整至 25 億美元，主要用於建築結構加固和節能系統升級。

儘管川普多次公開批評鮑爾未配合其經濟政策，但核心幕僚特別是財長貝森特強烈反對倉促換掉鮑爾。貝森特近期的內部備忘錄顯示，他認為當前美國經濟復甦態勢良好，過早干預 Fed 獨立性可能適得其反。他特別提醒川普，Fed 已釋放年內兩次降息訊號，這與白宮刺激經濟的訴求方向一致。這種觀點得到部分溫和派共和黨議員支持，他們警告人事變動可能引發市場劇烈波動。

德意志銀行周一出具研究報告指出，若鮑爾遭解職，30 年期美債殖利率恐飆漲 56 個基點，相當於市場預期通膨風險驟增，結論是基於 7 月中的市場異常波動數據。當時，有關川普可能換帥的傳聞導致 30 年期美債殖利率單日跳漲 11 個基點，跟 5 年期利差擴大至 2021 年以來高峰，但隨著關稅大限臨近，避險情緒周一推動各期限美債價格回升，殖利率曲線整體下移。

分析家指出，近期事件已超越單純的職務更迭爭議，實質觸及美國貨幣政策獨立性的根本命題。

Fed 前理事拉斯金日前接受《CNBC》採訪時警告：「若政治干預貨幣政策成為常態，全球投資人對美元資產的信心將遭受不可逆損傷。」這一憂慮情緒在衍生品市場得到印證，衡量美債波動率的 MOVE 指數近期上漲 15%，顯示交易員正加大對政策不確定性的對沖力道。