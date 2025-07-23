鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-23 21:38

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美股主要指數周三 (23 日) 開盤走揚，主因美國總統川普宣布與日本達成貿易協議，市場對 8 月 1 日關稅大限前達成更多協議的期待升溫，激勵投資人情緒。道瓊指數開盤一度上漲逾 200 點，標普 500 與那斯達克也同步走揚。投資人焦點正從貿易利多轉向美國科技巨擘即將公布的財報，同時美債連五日漲勢暫歇，顯示避險資金回流風險資產。

〈美股早盤〉主要指數開高 美日貿易協議激勵市場情緒 聚焦科技股財報(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 240 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 45 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌逾 1.1%。

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在美國與日本達成新的貿易協議後，全球股市創高動能再添燃料，美股期貨周三走揚，投資人開始聚焦美國科技巨擘即將登場的財報季。標普 500 指數期貨上漲 0.4%，歐洲 Stoxx 600 指數漲幅達 1%，其中汽車股表現強勁，市場寄望歐盟也將很快與美國簽署類似協議，以避免面臨 30% 的懲罰性關稅。

Principal Asset Management 全球首席策略師 Seema Shah 受訪時表示，接下來的關鍵在於企業財報表現及未來展望，尤其是在面對關稅與宏觀不確定性的環境下企業如何應對。她認為，目前整體市場氛圍仍具建設性，應有利於風險資產持續走高。

不過摩根大通量化策略團隊也發出警訊，認為當前市場樂觀情緒與企業盈餘下修潮同時出現，反映出「自滿氛圍升溫」。策略師 Khuram Chaudhry 指出，若分析師無法盡快啟動新一輪上調預測，市場可能將面臨更大波動與潛在修正。

在此背景下，迷因股炒作熱潮再起。GoPro 與甜甜圈品牌 Krispy Kreme 成為 Reddit 論壇 WallStreetBets 新歡，周三盤前分別飆漲 63% 與 33%，取代 OpenDoor 成為散戶資金新焦點。市場整體也因美股走高與貿易消息好轉而情緒高漲，那斯達克 100 指數期貨盤前小幅上漲。

根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 數據，所謂的「美股七雄」科技公司預料第二季整體盈餘將年增 14%，而其他標普 500 成分股的整體盈餘預估則大致持平。分析師將關注這些科技龍頭是否能持續撐起美股漲勢。

美國總統川普推動的新一輪貿易協議也為企業提供更明確的規劃依據。根據新協議，日本進口至美國的商品將課徵 15% 關稅，涵蓋汽車等主要赤字品項。日本股市東證股價指數 (Topix) 指數收漲 3.2%，豐田汽車 (Toyota) 股價更寫下 1987 年以來最大單日漲幅。Boock Report 分析師 Peter Boockvar 表示，這項協議有助結束長期以來的貿易不確定性，讓企業更容易規劃後續策略。

日元匯率震盪，日本 40 年期公債標售需求創下 2011 年以來最低，顯示在首相石破茂遭遇選舉挫敗、聯合執政未能拿下參議院過半席次後，市場對日本超長期債的投資信心出現動搖。該國 10 年期公債殖利率升至 2008 年以來新高。

截至台北時間周三（23 日）21 時許：

焦點個股：

美股散戶投資人近日轉移目標，將 GoPro 與甜甜圈品牌 Krispy Kreme 捧上迷因股舞台，周三盤前兩者股價分別暴漲 84% 與 36%，成為 Reddit(RDDT-US) 論壇 WallStreetBets 上的新寵。根據 FactSet 數據，Krispy Kreme 目前約有 28% 的流通股被放空，GoPro 的放空比率則約為 10%。這種高放空比例經常吸引散戶買盤尋求軋空行情，加上價格便宜，極易成為迷因交易目標。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.02%，至每股 214.36 美元

英國競爭與市場管理局 (CMA) 周三表示，計劃將蘋果與 Google(GOOGL-US)指定為具「戰略市場地位」(SMS)的企業，強化對兩家科技巨擘在行動生態系統主導地位的監管力道。此舉將賦予 CMA 更多干預權力，要求兩家公司調整行為，以維護市場公平競爭。

諾基亞 (NOK-US)ADR 早盤股價下跌 1.35%，至每股 4.40 美元

芬蘭電信設備製造商諾基亞 (Nokia) 日前在完整財報公布前，提前釋出第二季初步數據，並下修 2025 年財測，理由是匯率波動與關稅壓力打擊營運前景。利空消息一出，拖累其歐洲股價周三一度重挫逾 8%。該公司預定於本周四 (24 日) 公布完整財報。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：