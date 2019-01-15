葉奶奶高鴿！拋出「停止升息」前瞻指引

前聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 週一 (14 日) 在美國紐約「全國零售聯合會議」演說時重磅拋出「停止升息」前瞻指引，並預測低利率環境將隨之而來。

葉倫週一 (14 日) 提到：「如果全球經濟下滑，並波及美國市場，我們很可能看到本輪升息循環的最後一次升息。」暗示「本輪升息循環已進入尾聲，聯準會將在今年停止升息。」

葉倫還提到：「所有證據都表明，我們將長期處於低利率的環境中。」

聯準會主席鮑爾。(圖：AFP)

葉倫週一引述現任聯準會主席鮑爾曾表示：「升息過程需要重新考慮。」她補充說：「希望聯準會再次採取行動之前，會觀望並評估全球經濟狀況。」

葉倫是啟動當前利率週期的推手，在任職 Fed 主席期間推動了 2015 年底、2016 年分別升息 1 碼和 2017 年升息 3 碼，鮑爾自去年 2 月從葉倫手中接棒上任後，已完成 4 度升息，目前聯邦基金利率來到至 2.25% 到 2.5% 之間的範圍。

展望今年，聯準會最初提出 2019 年將會出現 4 次升息，但在去年 12 月下修到 2 次。近期 Fed 公布的 12 月會議紀要，以及 Fed 官員近期演說皆顯示，聯準會將持續數月觀望的態度。

此外，聯準會目前以每月最多減持 500 億美元債券的速度執行資產負債表縮減計畫。鮑爾近期表示：「對再升息將保持耐心。一如往常，沒有預設的貨幣政策路徑，如果資產負債表縮減計畫引發問題，Fed 會毫不猶豫地進行修改。」

葉倫表示：「我非常訝異 (Fed) 對減少資產負債表的關注。這意味著要以不具破壞性的方式進行。」

葉倫提到：「鮑爾說如果資產負債表縮減計畫看起來是一個問題，他可能會重新考慮，我認為這一點很重要，但目前沒有看到證據。」

葉倫此次鴿派發言更貼近市場預期。美國利率期貨數據顯示，市場對 Fed 繼續升息抱持懷疑，料今年將按兵不動，2020 年聯準會甚至會出現降息的可能性。

多位分析師與經濟學家則認為今年三月前將不會升息。紐約巴克萊銀行 (Barclays) 首席經濟學家 Michael Gapen 上週表示：「Fed 下次升息不可能在 3 月，相反的，我們預計會在 6 月升息。」