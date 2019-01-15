中國進出口意外驟降 別只怪貿易戰

週一 (14 日) 中國公布去年 12 月進出口數據遠遜於預期，引發全球經濟放緩的隱憂，拖累全球股市和大宗商品收低。

中國海關總署週一 (14 日) 公布的中國去年 12 月進口數據遜於預期，中國 12 月進口年減 7.6%，低於預期的年增率 4.5%；出口年減 4.4%，也是低於年增 2% 的預期，12 月中國出口值創下 2016 年 10 月來首次下降。

週一 (14 日) 全球股市全面下滑，亞股、歐洲與美股接連收低，泛歐 Stoxx 600 指數下滑 0.48%，美股道瓊指數下跌近百點。

週一美股道瓊指數走勢圖。

全球經濟放緩的前景也擾亂了大宗商品市場，油價下跌超過 1%，布蘭特原油期貨 2.20% 至每桶 59.15 美元，美國輕原油期貨 (WTI) 下滑 1.76% 至每桶 50.68 美元。

3 月銅價下跌 1% 至每磅 2.635 美元。4 月白金下跌 1.9% 至每盎司 802.50 美元。

中國海關總署公布的數據強化「美國對中國進口商品加徵關稅衝擊中國經濟」的隱憂，同時全球各地都感受到市場需求放緩，從 iPhone 到汽車等各類商品銷售都出現疲軟。

知名分析網站 Forex Live 分析師 Eamonn Sheridan 對此評論到，中國需求持續呈現出放緩跡象，這好比為 (全球經濟) 棺材打上釘子。

S&P Global 機器學習暨分析商 Panjiva 表示，這意味著美國買家在關稅結束前的搶購熱潮將結束。

儘管上週美中貿易談判取得些許進展，但兩國尚未對中國需要進行哪些結構性改革達成完全一致的意見。摩根大通策略師 Haibin Zhu 在週一的一份報告中寫道：「美中衝突可能會在 2019 年下半年再次升級並超越關稅，轉向其他貿易壁壘。」

然而，除了貿易戰因素之外，還有許多導致中國經濟疲軟的主因，Panjiva 資料顯示，去年 12 月中國對香港的出口年減 26.0%，對台灣和日本的出口分別下降 1.7% 和 1.0%，這表明中國面臨的經濟挑戰不僅限於美中貿易戰。

在去年大部分時間，中國政府一直尋求降低企業負債並打擊影子銀行，導致企業貸款變得越加困難，無形增加中小企業發展難度。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席經濟學家 Neil Shearing 週一在一份報告中寫道：「儘管川普、貿易戰和聯準會 (Fed) 看起來可能是今年頭幾個月的主要市場焦點，但投資者至少應密切關注中國的動向。」

Shearing 稱，過去幾個月，中國政府一直在放鬆財政和貨幣政策，刺激經濟成長，但迄今規模仍小於 2015-2016 年經濟放緩期間。

該報告中還提到，如何在不逆轉先前改革的情況下促進經濟成長，是中國在 2019 年面臨的挑戰。

Shearing 點出，中國政府在 2019 年將出台更多刺激措施，包括相當於國內生產總值 (GDP) 1% 以上的減稅計畫。估計將使 2019 年中國 GDP 成長提高約 0.46%。

Shearing 進一步指出，2019 年上半年中國經濟成長將進一步放緩，但最終會在年底前以 4.0% 至 4.5% 的年增率穩定下來。中國政府設定 2018 年經濟成長 6.5% 左右的目標，但實際數據尚未公布。