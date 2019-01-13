貿易戰+內需冷 中國今年GDP成長恐下修至6%至6.5%區間

因應中美貿易戰及內需減弱，中國擬將今年經濟成長目標，從去年的 6.5%，調整到 6% 至 6.5% 區間。外媒引述消息人士指出，有調降目標已獲中央高層認可，並將於今年 3 月在兩會（全國人大、政協）期間公布。

消息人士指出，中國經濟壓力很大，今年甚至明年的整體政策重點都是「維穩」；中國今年經濟成長率要超過 6.5% 很難，若低於 6% 可能會有麻煩，鑑於中美貿易戰帶來的不確定性，採取一個區間目標，可留給中國決策層迴旋餘地。隨著中國經濟增長勢頭減弱，決策層更加密切關注就業形勢，因為中美貿易戰可能令工廠定單減少，企業被逼裁員或減薪。

中國國家統計局本月月底前將公布最新數據，中國 2018 年經濟成長率約 6.6％，為 1990 年以來最低；分析師普遍預測，今年中國經濟在刺激政策措施發揮作用前，可能進一步喪失動能。

外媒指稱，預計中國政府今年將加大財政刺激力度，但預算赤字率可能保持在 3% 以下。去年年度預算赤字佔到 GDP 的 2.6%。此外，今年的通脹目標計劃維持在 3%，並為刺激消費留有空間。為提振經濟，央行未來或會進一步調降準備金率，增加流動性，同時讓更多信貸流向小企業和私營企業。

VP 投資銀行分析師布瑞爾（Felix Brill）指出，現在中國經濟比美國更令人擔憂，「清楚跡象」顯示，中國經濟短期內正在減弱，經濟轉型可能會有更多拖累，加上美中關稅戰，使中國經濟更難成長，投資人應預期金融市場會出現更多動盪。