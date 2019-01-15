中國外交部疾呼：各國應停止對華為造謠抹黑

針對「華為員工在波蘭被捕」風波，中國大陸外交部週一 (14 日) 疾呼，各國應停止對華為等中企抹黑捏造，並將涉案華為員工王偉晶視個案處理。

上週波蘭媒體報導，波蘭國家安全局拘捕華為銷售總監王偉晶及一名 Orange 波蘭分公司前員工，指控兩人涉嫌為中國政府從事間諜活動，「華為可能帶來的國安隱憂」也再度浮上檯面。

中國外交部發言人華春瑩週一 (14 日) 例行記者會上回應：「有些國家試圖對國安威脅進行毫無根據的指責，以壓制和限制中國科技公司在國外發展。中方敦促有關方面停止對華為在內的中國企業進行造謠與打壓，為雙方相互投資和戰略合作提供一個公平、良好、公正的環境。」

華春瑩主張中方反對任何造謠打壓並警告：「利用國安理由炒作、阻礙或限制企業間正常合作的國家，最終只會損害其利益。」

華為長期身陷間諜風波。(圖：AFP)

華春瑩還稱王偉晶案純屬個案，已要求波蘭相關單位以事實為依據依法辦案，確實保障當事人權益和人道主義待遇。

上週六 (12 日) 華為緊急切割該名涉案員工，以嚴重影響公司全球的聲譽為由，終止與王偉晶的雇傭關係，表示其個人行為與公司毫無關係。

中國和波蘭關係發展

華春瑩在週一記者會中提到，中國相當看重中波關係，稱兩國關係保持穩定是符合雙方共同利益。

她也提到，希望波蘭與中方同行，多做有利於雙方互信與合作的事宜，以確保兩國持續健康地發展。

上週末波蘭國家安全局已澄清，拘捕華為銷售主管是針對個人，而非指控華為涉及間諜活動。

由於華為長期身陷間諜風波，儘管華為一再否認指控，美國及其盟友接連限制華為進入其市場，華為 5G 建設服務在進軍澳洲、紐西蘭和日本等國接連受到阻礙，甚至台灣工研院週一 (14 日) 也表態封鎖華為通訊設備。