貿易戰延燒、政府關門 美國經濟衰退風險創6年新高

《彭博社》對分析師的調查結果顯示，美中貿易戰延燒、聯邦政府局部關門僵局未解，使美國經濟陷入衰退的風險，來到 6 年高點。

由該調查可得知，未來 12 個月，美國經濟陷入衰退的概率中位數為 25%，高於去年 12 月的調查結果 (20%)。

調查指出，川普政府的財政刺激措施，成效將開始消退，2019 年美國經濟成長率的預估中位數，由 2018 年的 2.9% 降至 2.5%。

德意志銀行經濟學家 Brett Ryan 表示，美中貿易爭端，正在影響全球經濟成長；此外，聯邦政府局部關閉，將對商業信心、消費者信心造成壓力。

Ryan 預估，美國經濟衰退的機率為 20%，高於去年 12 月預測的 12%。

巴克萊銀行 (Barclays) 首席經濟學家 Michael Gapen 亦稱，美中貿易戰將導致全球經濟成長趨緩。

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli，將美國首季 GDP 年增率預測，從 2.25% 下修至 2.0%，主因為聯邦政府局部關閉。

接受《彭博社》調查的分析師預期，聯邦政府局部關閉，在此狀態下，每 1 到 2 週，就會讓季度國內生產毛額 (GDP) 年增率，下修 0.1 至 0.2 個百分點。