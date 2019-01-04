Fed還能緊縮嗎？2年期美債殖利率已跌至聯邦基金利率

Fed 還能繼續收緊貨幣嗎？市場恐怕不這麼認為。

美國 2 年期公債殖利率週四 (3 日) 下午落至 2.4% ，是自 2008 年以來，首次跌至聯邦基金有效利率 (fed funds effective rate) 的水準。市場走勢顯示，投資人認為，在 2018 年 4 次提高基準利率後，聯準會將無法如其預期地繼續收緊貨幣。

聯邦基金有效利率週四為 2.4%，於 Fed 政策目標 2.25-2.5% 之間。

BMO 資本市場美國利率策略負責人 Ian Lyngen 表示，這是個大問題，說明市場認為，在未來 24 個月的某個時刻，聯準會不僅要暫停升息腳步，還要積極開始寬鬆政策。

週四較晚的交易中，3 年期及 5 年期美債的殖利率，也跌至 2.4% 以下。

做為指標的 10 年期美債殖利率，則收在 2.55% 的日內低點，是去年 1 月以來首次跌破 2.6%。之前出爐的美國 12 月 ISM 指數，由 11 月的 59.3 大跌至 54.1，創 2008 年 10 月以來最大跌幅，加深投資人對經濟衰退的憂慮。

參考過去 3 個史例

華爾街日報的 James Mackintosh 和 Riva Gold 指出，1990 年代以來，有 3 次 5 年期美債跌破聯邦基準利率目標的紀錄，可做為思考 2019 年前景的參考。

1995 年的情況類似今天，由於 5 年期美債殖利率下滑，最後導致殖利率曲線倒掛。原因是投資人意識到，通膨已經放緩，聯準會在 1994 年的大幅升息是錯誤的。接下來見到聯準會 3 次降息，帶動後來的科技熱潮，美國也在接下來 6 年未見經濟衰退。

另一個例子是 1998 年，當時新興市場的崩潰最終蔓延至華爾街，在股市崩跌下，資金湧向債市。1998 年聯準會迅動行動，組成了救助小組並削減利率。最終結果雖然股市因網路泡沫，在 18 個月後大跌，股民損失慘重，但經濟的損傷並不大。

第三個例子最糟，是 2006 年。由於房價停滯不前，殖利率曲線完全倒掛，10 年期國債殖利率低於所有短期債券。債券市場正確預測經濟衰退和一系列降息。儘管如此，股市仍強漲了一段期間，最後才在金融危機爆發之下崩盤。