櫃買中心債券ETF買賣與申贖雙管齊下 創造市場流動性

櫃買中心債券 ET 發行規模躍進，占比超過國內 ETF 的 45%，市場發行規模近更首度突破 3,000 億元。櫃買中心指出，債券 ETF 提供投資人次級市場買賣與初級市場申贖兩個投資與變現的市場，對於市場流動性的提升有加倍相乘的效果。在債券 ETF 市場制度設計上，當次級市場流動性不足時，投資人可以直接透過參與證券商，向投信公司大額申購或贖回債券 ETF，而投信公司對於相對買進或賣出的債券組合，因其所面對的跨國債券市場多具有充足的流動性，可以視為提供債券 ETF 充沛流動性的備援機制。



櫃買中心提醒投資人注意，債券 ETF 的制度特性具有市場買賣與申贖兩套投資變現管道，投資人於分析債券 ETF 買賣超時，要特別注意其與買賣超股票的不同，因為某投資族群雖然於次級市場買超，但也可能同時透過初級市場把買進之債券 ETF 向投信公司申請贖回，實際上並未持有債券 ETF 部位，也不代表看多美元債券價格走勢，這樣的模式與股票 ETF 或股票現股與期貨跨市場操作，基本上是相同的道理。



櫃買中心也表示，一般投資人可藉由債券 ETF 次級市場的買賣，以更便捷的投資管道，參與債券市場投資，且部分債券 ETF 也隨著規模擴大而調降基金經理費及保管費，將更有利於小額投資人參與，並享受經保費調降後的好處。

