蘋果爆雷的連鎖反應：市場押注聯準會今年降息的機率飆升至約30%

庫克 (Tim Cook) 在其執掌蘋果公司以來史無前例地在非財報季下調了收入預期。孰料，竟引發了市場軒然大波，投資者更加擔心全球經濟。一些人開始押注聯準會更有可能在今年降息而非升息。

就在一個多月前，市場還曾預計聯準會會在 2019 年至少升息一次，但現在，投資者們卻在押注今年降息的機率會達到兩位數。這與聯準會官員上個月預測的 2019 升息兩次的中間值形成了鮮明對比。更重要的是，交易員們現在已經在全面押注 2020 年 4 月之前會降息了。

CME 聯邦基金利率期貨顯示，交易員們認為聯準會在今年 3 月的會議上有可能暫停升息的機率飆漲（下圖），今年升息一次的機率陡然降至逼近零，不可能升息的可能性超過 50%，降息的機率大幅攀升至約 30%，明年 4 月前甚至有可能全面降息。

同時，美元隔夜指數掉期行情顯示，2020 年 6 月到期的合約周四最低觸及 2.04%，而在兩個月前還逼近 3%，表明基準利率在 2020 年年中的水平低於當前有效聯邦基金利率 30 個基點以上。

蘋果公司因中國市場銷量擔憂而十六年來首次將營收預期下調，引發投資者擔心其未來前景，繼而導致股價周四崩跌近 10%，創出六年最大日內跌幅。由於蘋果股票是藍籌股，疊加市場對中國經濟的擔心，從而觸發美股更大範圍的股票拋售，三大指數重挫收盤。

鑒於中國是全球最大智慧型手機市場，蘋果公司此舉不僅引發了外界對其主力產品需求萎縮的擔心，還引發了投資者關於該公司在中國市場前景的疑問，甚至使得人們對於中國宏觀經濟前景的擔憂更多了。

事實上，中國經濟走弱很可能拖累全球經濟變得疲軟。而經濟狀況是聯準會作出貨幣決策的核心考慮因素之一。華爾街分析師們原本就普遍預期美國經濟增長將從今年開始出現放緩，關於美國可能陷入經濟衰退的警告也在最近數月不斷響起。

「這不僅僅是蘋果公司的問題，」白宮經濟顧問委員會主席 Kevin Hassett 周四在 CNN 節目中警告稱，全球貿易摩擦加劇，將迫使更多美國跨國企業模仿蘋果來宣布低於預期的盈利目標。

在我們與中國達成協議之前，很多美國企業都會看到他們的在華盈利預期下降。

與此同時，金融市場也是聯準會關注的重點。在蘋果股價暴跌引發大範圍股市拋售之後，美股上空縈繞的避險情緒愈加濃重了。

即使是以鷹派傳統著稱的達拉斯聯儲主席 Robert Kaplan，也在周四的講話中呼籲暫停聯儲升息。他稱，全球經濟增長在減速，對利率和經濟敏感的行業疲軟，金融環境收緊，這是他觀察到市場反映的三大問題，「它們也在影響我對貨幣政策的看法。」