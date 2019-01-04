Fed 官員：在市場動盪中聯準會應暫停升息

達拉斯聯邦儲備銀行 (Federal Reserve Bank of Dallas) 行長 Robert Kaplan 週四 (3 日) 受訪時呼籲，直到市場和經濟動盪趨於平穩，聯準會 (Fed) 應暫停升息；由於蘋果下修財測引發全球經濟放緩的擔憂，不僅影響到股市，而且還影響升息預期，市場目前預測今年降息的可能性增加。

Robert Kaplan 週四 (3 日) 接受《彭博社》採訪時表示，全球經濟成長放緩、利率敏感行業疲軟，以及近期股市大幅下跌在內的金融緊縮環境已表明聯準會應暫停升息。

達拉斯聯邦儲備銀行行長 Robert Kaplan。(圖：AFP)

Kaplan 坦言：「我認為這三個問題正在影響全球市場，但也在影響我對貨幣政策的思考。要看到這三個問題的深度和廣度，還需要一些時間。」

兩週前，聯準會批准 2018 年第四次升息，儘管華爾街已接近熊市，而且越來越多的跡象表明，美國經濟和世界其他地區一樣，在金融危機以來表現最好的一年之後正透露疲軟跡象，聯準會官員們依舊表示，2019 年可能還會再升息兩次。

然而，目前市場認為這種情況不會發生，預計 2019 年年底前升息的可能性不到 10%。

由於蘋果下修財測引發全球經濟放緩的擔憂，加上近日公布的經濟數據皆顯示，全球經濟正在減速，這將導致聯準會 (fed) 今年轉向降息的可能性大幅上升。

根據 Investing.com 的聯準會利率監測工具，截稿前，5 月 FOMC 降息的可能性從昨天的 3.1% 躍升至 15.8%。

聯準會利率監測工具示意圖。(圖：Investing.com)

Kaplan 提到：「在市場和經濟動盪問題得到解決之前，我們不應該在利率上採取任何行動。因此，我主張在今年前幾季都不應採取任何行動。」

Kaplan 是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的無投票權的成員，但仍在該委員會具影響力，並將在 2020 年再次具備投票權。