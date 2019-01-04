銀行股開年昂首 Bove：我絕對不碰高盛

銀行股 2019 開年首步精神奕奕。

SPDR S&P 銀行 ETF 開年走漲

在以 7 年來最大跌幅結束 2018 年後，SPDR S&P 銀行 ETF (KBE-US) 週三漲幅超過 1%，總算是個好的開始，但在銀行股大致上漲之際，知名銀行股分析師、 Rafferty Capital Markets 的 Dick Bove 週三對一檔銀行股發出警告。

「我不會碰高盛。大家真的不懂高盛問題在哪，他們牽扯進一樁與馬來西亞有關的巨大醜聞，他們的內部合規營運似乎已經破裂。」

高盛 (GS-US) 捲入涉及馬來西亞國家投資基金 1MDB 的醜聞，在 2012 年和 2013 年策劃了三筆債券交易，籌集了 65 億美元。1MDB 基金一直有不正當行為，涉及腐敗並遭控洗錢，馬來西亞政府已向高盛索賠 75 億美元。

高盛發言人不願對分析師週四說法做出回應。高盛一直否認有不當行為，稱交易收益的用途係遭受前馬來西亞政府成員和 1MDB 矇騙。

Bove 認為高盛捲入該醜聞案，揭露公司高層無能亦或公司內部系統失敗。

Bove 認為， Catch-22 將導致高盛多年揮之不去的監管壓力，也會因此付出數百萬美元的代價。

「Fed 介入了，可能開始說『好了，我們現在要監控你們內部系統，從人資到風險管理，所有一切資料。』這會花上好幾百萬、千萬美元才能執行這點，而且要耗費 2 至 3 年。」

其他金融股

Bove 認為，經歷 2018 深度大跌後，高盛以外的其他金融股已有更具吸引力的估值，「我不認為還有人覺得銀行股貴，我也不認為有人可以指出這些股的營運獲利有哪些弱點。」

然而，Bove 仍處於觀望狀態，未來幾週銀行股將揭開財報季序幕，自 1 月 14 日起，花旗 (C-US)、摩根大通 (JPM-US)、富國 (WFC-US)、美銀 (BAC-US)、高盛和摩根士丹利 (MS-US) 將紛紛公布財報。