美股遭「熊抱」陷入最慘12月 境外股票基金臉綠單月跌幅將近7%

美股 12 月跌勢加劇，堪稱是 1931 年大蕭條以來「最慘的 12 月」，進而拖累股票債基金表現，根據理柏資訊統計，金管會核備的 1,034 檔基金 12 月下跌 4.75%，股票基金更慘，平均跌幅高達 6.63%。

美股重挫，全球股票市場跟著打噴嚔，境外基金也跟著跌跌不休，根據理柏統計，境外基金主要以債券基金相對抗跌，234 檔債券型基金平均上漲 0.21%，股票基金則下跌 6.63%。

美國聯準會雖下修明年升息次數，但被市場仍嫌不夠鴿派，加上美國政府斷炊警報尚未解除，12 月包括美股就大跌 11.63%，中小型股更重挫 14.29%，

富蘭克林投信表示，利空籠罩加上假期交投清淡，讓美股短線信心不足，出現恐慌性修正，但隨著股市急跌後已出現跟基本面背離跡象，評價面修正後也轉趨合理，預期將逐漸開始吸引低接買盤進場，明年元月可望展開一波反彈行情。

從產業角度來看，石油輸出國組織 (OPEC) 將自 2019 年開始減產，加上美中貿易戰恐讓需求成長放緩擔憂，油價走弱拖累能源基金 12 月下跌 12.39%；此外，聯準會調降明年升息次數，進而推升避險需求，帶動黃金價格創下近六個月來新高，黃金及貴金屬基金月漲 7.84%，漲勢領先各類股。