從資金流向看，市場青睞誰？

1. 還在想股市下跌時可以買什麼？

雖然美國經濟數據依舊良好，但市場許多不確定性衝擊經濟成長，明後年的經濟成長預期逐步被下修，面對這樣的市場狀況，投資人變得更為謹慎、市場波動變得更大。在許多政治不確定性遲遲未解的狀況之下，未來這樣的波動更是難以避免，而新趨勢寶「御守錢管家」便是為了幫助投資人度過這樣的市場狀況應運而生。

2. 「御守錢管家」都投資了什麼？

首先，為了要守護投資人的資產，一定要把賠錢的機率降低。因此在投資組合裡，只精選了在任一時點投入後、持有三年都不會賠錢的美國政府債券及新興市場債券。除了抗跌之外，「御守錢管家」更追求在股市沒有下跌時，也能提供不錯的報酬。所以同時納入了在股市類別中，相對不受景氣循環影響的非循環類股，此種股票能夠在股市下跌時減少虧損，也能在股市非下跌時期，提供上漲的動力。

只選最不容易賠錢的債券

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，1998-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

用較抗跌的股票，增添上漲潛力

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，1998-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 能夠帶來什麼投資效果？下跌時抗跌，不跌時仍有報酬

根據第二點的策略，配置出來的「御守錢管家」在過去三次全球股市大跌期間，表現出強勁的抗跌能力，而且在股市反轉之前，也提供了不錯的報酬率。以回測期間 1998-2018 年間，投組策略平均每年上漲 6.5%，遠優於全球股市的 5.1%，勝出原因來自於股市下跌期間，投組策略逆勢上漲的能力。

投資策略在各時期表現，逆勢上漲是最大優勢

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，1998-2018。投資策略以指數回測得出，指數採 MSCI 必需消費品、標普 500 醫療保健、美銀美林美國政府債券及新興市場債券指數，全球股市採 MSCI 全球股市指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

細看過去三次全球股市大跌超過兩成時，有兩次甚至沒有下跌，僅有在 08 年股災時，投資策略下跌 8.6%，可見此種投資組合可以有效減低投資人在下跌期間的虧損。而投資策略裡的股票部位，可以在股市反轉前部分參與股市最後一波漲幅。

股市大跌期間投資策略，表現相當抗跌

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2018/11/29。投資策略以指數回測得出，指數採 MSCI 必需消費品、標普 500 醫療保健、美銀美林美國政府債券及新興市場債券指數，全球股市採 MSCI 全球股市指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

股市觸頂前，投資策略也會漲

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2018/11/29。投資策略以指數回測得出，指數採 MSCI 必需消費品、標普 500 醫療保健、美銀美林美國政府債券及新興市場債券指數，全球股市採 MSCI 全球股市指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨短評

「御守錢管家」在股市震盪時提升防禦力，守護你的資產

目前市場情緒轉差，大部分的投資人寧可觀望也不願提前進場低接，在這樣的情形之下，短期股市要能夠大幅反彈的機會不高，且加上許多不確定性尚未塵埃落定，將令股市波動更大。新趨勢寶經過回測資料驗證並精算出最佳配置比重，為投資人打造一個股市震盪期間最適合的投資組合，並且每年年底透過基金評分模型選出隔年適配的最佳基金組合，一次解決「什麼都在跌不知道要買什麼」及「基金要怎麼挑」的兩大難題。欲看更多基金細節，點此看更多。

鉅亨精選基金

>> 鉅亨趨勢寶－御守錢管家

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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