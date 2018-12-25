【統一投信】信心影響資金面 靜待開年重新布局

美國聯邦政府部分停擺可能會持續到明年 1 月 3 日，加上美國總統川普再次抨擊聯準會，且傳出可能將主席鮑威爾趕下台，與此同時，美國財長努欽 24 日召開「暴跌救市小組」會議，原本想穩定市場，結果反而令投資人恐慌，引發美股重挫，投資人盼望的聖誕行情落空。

統一 FANG+ ETF(00757) 經理人袁永騰表示，聖誕節假期以及將臨的元旦長假，市場交易清淡，成交量偏低，一有任何消息即會造成市場震盪並放大波動幅度。由於 2018 年金融市場表現令投資人失望，股、債、商品等各類資產全面走跌，在不確定因素頻繁干擾導致信心低落下，資金也在年底前即提早退場觀望，不過，進入新年度後，市場資金將會重新布局，具產業未來性、有技術領先優勢、財務體質健全及獲利展望佳的個股仍有望再獲資金青睞。

袁永騰指出， 觀察近期美股數度重挫原因，最大理由還是市場信心不足。明年全球經濟及企業獲利雖都將趨緩，但仍維持在上升軌道，並非衰退；美國聯準會（Fed）態度雖不如市場預期的偏鴿，但明年可能升息次數已由先前預期的 3 次減為 2 次，顯示 Fed 已注意到市場景氣有趨緩之虞，因而放緩升息步調。

至於美國政府關閉一事，自 1974 年來已發生 20 次，川普就任以來也已發生 2 次 (本次為第 3 次)，但後來都能獲得解決。事實上，不論是 Bloomberg、S&P 或 Moody's 都認為只要時間不要太久，美國政府關門對美國濟影響十分輕微。

最後是美中貿易談判的不確定性，雖然白宮貿易顧問納瓦洛認為美中達成貿易協議難度很高，但美中貿易緊張程度確有和緩，中國也持續釋出善意，重新進口大豆、鬆綁外資投資比重及各項法令修改等，因此還是可能協調出雙方都能接受的結果。

袁永騰表示，2019 年 5G 將進入商轉，AI 人工智慧及物聯網進入爆發成長期，取代智慧手機成為科技股成長新動能，相關概念股也躍升投資主流，FANG + 指數就是全球科技股縮影，成份股涵蓋人工智慧、社群媒體、電子商務、影音串流及新能源車等最具前瞻性領域，儘管 2018 年下半年走勢不佳，但無損其產業領先地位，未來獲利也持續領先大盤，在跌深後有望吸引中長期資金進駐。

◆警語：

基金經金管會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金為指數股票型基金，其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，投資盈虧深受市場波動影響，風險報酬等級屬 RR5，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金所追蹤之標的指數其成分股檔數最低下限僅 10 檔，指數表現易受單一個股股價波動影響，並可能影響追蹤指數的基金績效表現。本基金適合承受較高風險之投資人，除專業機構投資人外，投資人應依金管會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或臺灣證券交易所股份有限公司之規定，簽署風險預告書。本資料所示個股為目前指數成分股，僅供說明之用，並無推薦之意。NYSE FANG+TM 指數 (NYSE FANG+TM Index) 為 Intercontinental Exchange 旗下公司 ICE Data Indices, LLC 負責編製，計算及維護，並授權統一證券投資信託股份有限公司使用。NYSE FANG+TM 指數是 ICE Data Indices, LLC 或其相關企業的註冊商標，並且與 NYSE FANG+TM 指數共同授權給統一證券投資信託股份有限公司，與統一 NYSE FANG + 證券投資信託基金使用。統一證券投資信託股份有限公司和基金非由 ICE Data Indices, LLC 所發起、擔保、出售或推廣。ICE Data Indices, LLC 對投資於各類證券 (尤其是基金)、信託或者指數能否追蹤一般股票市場表現的能力概不作出任何陳述或保證。ICE Data Indices, LLC 及其各自的第三方供應商對於指數、指數數值或其中包含的任何數據的可銷售性，或針對特定用途的適用性概不作出任何明示或暗示的保證，並且特此明確放棄與此相關的所有保證。在任何情況下，即使其曾經被告知該等損害賠償的可能性，ICE Data Indices, LLC 均不對任何特殊的、懲罰性的、直接的、間接的或隨附性的損害賠償(包括利潤損失) 負責。若本免責聲明之英文版本與中文版本有任何不一致之處，概以英文版本為準。如需英文版本複本，敬請聯絡統一證券投資信託股份有限公司。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務）之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若 30 日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60 日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址：http://www.foi.org.tw ，電話：0800-789-885。

