石油版圖大地震！川普強推委內瑞拉增產降油價 WSJ：美恐掌全球30%儲量 OPEC惡夢降臨

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-12 17:30

過去幾年，石油輸出國組織 (OPEC) 成員國在油價下跌的困境中苦苦掙扎，竭力維護自身的市佔率，但如今卻不得不應對一個意想不到的新變數，也就是美國總統川普正採取行動主導委內瑞拉的石油供應，並推動能源市場朝著有利於美國消費者的方向發展。

石油版圖大地震！川普強推委增產降油價 WSJ：美恐掌全球30%儲量 OPEC惡夢出現（圖：Shutterstock）

《華爾街日報》(WSJ)周日 (11 日) 報導指出，業內人士透露，長期倡導增加全球石油產量並以每桶 50 美元為目標價的川普，正打算實施一項全面舉措，旨在修復委國油田並推廣其產量。此舉一旦實施，恐將重塑全球石油格局，讓美國掌控委國產量，再加上美國自身產量，美國將在本已飽受供應過剩困擾的市場中，扮演一個極具潛在顛覆性的角色。

‌



儘管不少分析師預估，重振委國衰敗的石油產業需要「巨額投資和漫長時間」，但一些人士也指出，即使委國短期內僅出現產量小幅回升，隨後在長期內大幅增長，也可能加劇全球供需失衡，繼而進一步壓低油價。

這一局面給不少 OPEC 成員國出了難題，不是冒著損害自身收入和市佔風險減產支撐油價，就是避免激怒川普。

凱投宏觀首席氣候與大宗商品經濟學家 David Oxley 說：「各國既要維護自身利益，又不能激怒美國，這種內在矛盾正壓制著全球原油市場。」

波斯灣地區的 OPEC 成員國代表表示，部分成員國目前認為，若委國調整法規來吸引美國投資者，委國日產量預計在 1 至 3 年內從目前的不到百萬桶，增至每日 300 萬桶。

但沙烏地阿拉伯目前正採取觀望態度，並認為委國恢復產油需時數年，美國企業投資修復委國老化基礎設施需投入數十億美元，且在此之前將要求建立法律框架並獲得美國政府擔保。

儘管委國原油屬於重質高硫品種，品質相對較差，但美國對委國的佈局將讓 OPEC 管理市場的努力變得複雜，因龐大的儲量正落入美國的控制之下，脫離了傳統 OPEC 的勢力範圍。

根據摩根大通分析師估算，美國恐掌控全球約 30% 的石油資源，此舉恐增強美國對油市的影響力，令油價維持在歷史低點區間。

目前，主要 OPEC 成員國及其產油國盟友正竭力制定策略應對川普政府壓低油價的要求。今年初的 OPEC 會議達成共識，並同意在今年前三個月叫停任何增產計畫。