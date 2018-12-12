美股盤後 – 川普威脅關閉政府抵消貿易樂觀情緒 道瓊小幅震盪收低

週二 (11 日) 由於中國傳出將削減美輸中汽車關稅影響，激勵早盤汽車類股大漲，但貿易樂觀情緒被美國總統川普威脅關閉美國政府、譴責中國駭客攻擊和經濟間諜活動的政治不確定性所抵消，終場 S&P 500 和道瓊指數小幅震盪收跌。

週二 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 53.02 點，或 0.22%，收 24370.24 點。

S&P 500 指數下跌 0.94 點，或 0.04%，收 2636.78 點。

那斯達克指數上揚 11.31 點，或 0.16%，收 7031.83 點。

費城半導體指數上揚 7.29 點，或 0.62%，收 1181.48 點。

S&P500 指數中，11 個板塊有 4 個板塊上揚，資訊科技類股漲幅最大 (1.03%)，再來是必需消費品、公用事業和健康護理；金融保險與電信服務領跌。

科技股漲跌互見，蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.57%、Netflix (NFLX-US) 下跌 1.62%；臉書 (FB-US) 股價上漲 0.16%，亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.13%、和 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.17%。。

Cowen 分析師週二表示，亞馬遜是 2019 年的最佳首選，因為在未來幾年，包括國際，雲端運算業務和廣告在內的多個機會將為亞馬遜帶來可觀的收入和利潤增長，此消息激勵亞馬遜應聲走高。

Cowen 看好亞馬遜明年後市。(圖：AFP)

半導體類股方面，高通 (QCOM-US) 上漲 0.19%；AMD (AMD-US) 下跌 0.05%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.42%；Intel (INTC-US) 上漲 0.36%；IBM (IBM-US) 下跌 0.20%；美光 (MU-US) 上漲 1.18%。

金融股連續二天下跌。美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.73%；高盛 (GS-US) 下跌 1.14%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 2.13%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.98%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.74%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 小漲 0.43%；友達 ADR (AUO-US) 持平。

受到中國對美汽車關稅有望降低的激勵，通用汽車 (GM-US) 和飛雅特克萊斯勒 (FCAU-US) 上漲約 1%；Ford (F-US) 收盤上漲 0.2%。

華爾街分析

中國國務院副總理劉鶴美東時間週二 (11 日) 上午致電美國美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)，重啟兩國貿易談判；外媒報導稱中國已同意將其美國汽車進口關稅稅率從 40% 降至 15%。

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「市場在這個時候獲得正面消息很重要。演算法交易會立即起作用，如果有相反觀點，市場可能會轉向。」

週二美股午盤左右跌至當天的低點，主因是美國總統川普與參、眾兩院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer)、波洛西 (Nancy Pelosi) 會談就邊境安全問題發生爭執。

川普期望國會在下個預算法案中，要提撥最低 50 億美元的預算為美墨邊界築牆，但遭民主黨人反對此事，川普則揚言威脅，如果沒有邊境安全就要關閉美國政府。

對此，瑞銀集團 (UBS) 業務主管 Art Cashin 表示：「我在瑞銀還不到 80 年的時間裡，從未見過這樣的事情，預算項目將在一個分裂的政府中推進，看起來他們完成不了多少工作。」

此外，外媒報導，美國政府將譴責中國駭客攻擊和經濟間諜活動，這可能會使兩國之間的緊張局勢再次惡化。

最近股市波動性越來越大。道瓊和 S&P500 指數在創下歷史新高後，全年平均下跌超過 1%。

上週圍繞美中貿易協議的多空訊息導致主要指數創自 3 月底以來最糟的單週表現。本週一 (10 日) 尾盤科技股領漲之前，道瓊和 S&P500 指數和那斯達克指數也大幅下挫。

但儘管波動加劇，但 Spartan Capital Securities 的 Peter Cardillo 認為，股市可能會從這裡反彈到年底。主要考量到兩個主要因素，新的貿易談判正在進行，看空市場的呼聲明顯增加，通常意味著持續拋售結束。