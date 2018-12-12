花旗調升AT&T評級 對手Verizon媒體事業「認賠了結」

週二 (11 日)，花旗 Citi (C-US) 將 AT&T 股票 (T-US) 評級從「中立」調升至「買進」，稱該公司在受到壓制的一年後開始扭轉局面。這也是近期 AT&T 的第 4 間評級調升，摩根大通 JPMorgan (JPM-US)、Cowen、和 MoffettNathanson 都調升了對該股的評級。

花旗分析師在一份報告中表示，「最近股價表現不佳提供了更好的風險回報情景，我們看到 AT&T 仍處於多年轉型的早期階段，可能需要更多的投資才能在更長的時間內帶來更好的收入和現金流貢獻」。

AT&T 之前公布願意砸 1335 億美元 (含債務約 1750 億美元) 與 DirecTV 和時代華納 Time Warner 合作。AT&T 未來幾年的一個重要問題是，它是否可以通過利用移動 (手機) 視頻獲得時代華納投資的回報。

華納媒體作為時代華納現在於 AT&T 的事業群，將提供一個 3 層串流媒體產品，包括電影、原創節目、和圖書館內容。HBO 的頂級服務 HBO Go 也將作為獨立產品共存。

這些產品可與 AT&T 的手機話費方案捆綁在一起，以推動客戶獲取與保留。但是，隨著 AT&T 向傳統付費電視方案之外的客戶提供華納媒體內容，它可能會削弱方案中的內容價值。可能會推動付費電視發行商 (例如康卡斯特、Charter、和 Dish) 降低為 AT&T 的節目付費，因付費內容不再是獨家授權。

花旗表示，「我們預計 AT&T 將進一步受益於目前壓抑的無線推廣環境」。並補充說，AT&T 有多種方法可以管理其自由現金流，並支持該公司明年減少債務的目標。

花旗給 AT&T 設立的目標價為每股 34 美元。AT&T 股價週二收盤下跌 0.70% 來到 29.70 美元。

AT&T 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

AT&T 競爭對手 Verizon (VZ-US) 週二表示，將收購的 AOL 和雅虎互聯網業務相關的 46 億美元會進行商譽減損費用。該公司表示，它不打算剝離 Oath 品牌的媒體業務。

「Oath 的炒作已經結束了好一段時間」，富國銀行分析師 Jennifer Fritzsche 在給客戶的一份報告中提道，前 Oath 執行長 Tim Armstrong 離開了 Verizon 後，代表該公司高層對於此業務區塊的冷淡已浮現。

Verizon 還列入了自願員工離職計劃相關的 21 億美元費用。Verizon 表示，作為削減成本的一部分，有 10400 名員工 (約佔其員工的 6.8%) 已接受自願離職。