鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲3.36%，報7960.24點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日10:30，費城半導體上漲258.76點（或3.36%），暫報7960.24點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.67%
  • 近 1 月：+10.17%
  • 近 3 月：+17.22%
  • 近 6 月：+36.39%
  • 今年以來：+4.53%

焦點個股


費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領漲。英特格(ENTG-US)上漲12.59%；科林研發(LRCX-US)上漲9.34%；應用材料(AMAT-US)上漲8.75%；安可(AMKR-US)上漲7.95%；科磊(KLAC-US)上漲7.23%。

部分成分股表現相對疲軟，萊迪思半導體(LSCC-US)下跌1.18%。


美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

台股首頁我要存股
費城半導體7946.933.19%
英特格115+10.5%
科林研發218.4001+4.60%
應用材料325.06+7.68%
安可51.303+5.41%
科磊1556.08+8.48%
萊迪思半導體86.28+1.17%

