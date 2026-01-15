盤中速報 - 費城半導體大漲3.36%，報7960.24點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日10:30，費城半導體上漲258.76點（或3.36%），暫報7960.24點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.67%
- 近 1 月：+10.17%
- 近 3 月：+17.22%
- 近 6 月：+36.39%
- 今年以來：+4.53%
焦點個股
費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領漲。英特格(ENTG-US)上漲12.59%；科林研發(LRCX-US)上漲9.34%；應用材料(AMAT-US)上漲8.75%；安可(AMKR-US)上漲7.95%；科磊(KLAC-US)上漲7.23%。
部分成分股表現相對疲軟，萊迪思半導體(LSCC-US)下跌1.18%。
