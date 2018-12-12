股東同意回購 Vmware 追蹤股票 戴爾12月28日重新上市

美國個人電腦大廠戴爾電腦 (DELL) 在私有化 5 年後，週二 (11 日) 其 61% 股東參與表決，以 89% 壓倒性勝利同意以 239 億美元現金回購 Vmware 追蹤股票 DVMT，戴爾將於 12 月 28 日重返紐約證券交易所，股市代號為 DELL。

戴爾此舉將有助於簡化複雜的企業結構，將伺服器和安全軟體等技術帝國結合在一起，為公司提供更大的靈活性，以籌集資金，提升其價值並進行基於股票的收購。

2013 年協助戴爾私有化的主要投資者 - 銀湖資本 (Silver Lake Partners）其股權也將更具流動性。



戴爾創辦人兼執行長 Michael Dell 通過聲明表示：「透過這次投票，我們正在簡化戴爾的資本結構，並調整投資者的利益。」

此次投票過程困難重重，因為投資者對戴爾最初報價不甚滿意，戴爾從每股 109 美元提高至每股約 120 美元的現金和股票收購。



戴爾目前以其伺服器、儲存硬體和網路設備聞名全球，由於電腦市場日漸疲軟，2013 年戴爾攜手銀湖資本斥資高達 244 億美元完成私有化後隨即下市。

2015 年戴爾宣布以 670 億美元收購 EMC，創下規模最大 IT 收購紀錄，EMC 旗下 Vmware 亦收編所有，然而這次收購卻導致戴爾債務累累，然而，截至 11 月 2 日期間，戴爾銷售額年增 15% 至 225 億美元，繼續實現兩位數的營收增長。

儘管戴爾持有 81% 的股權，VMware 仍將是一家獨立於戴爾的上市公司。

受此消息激勵，VMware (VMW-US) 盤中股價上揚 0.48% ；戴爾依據持有子公司 VMware 股份發行的股票 - 戴爾科技 (DVMT-US) 股價上漲 0.44%。