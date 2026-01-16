〈美股盤後〉台美貿易協議拍板 台積電ADR飆超4% 費半指數強彈近2%

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-16 06:04

美股週四 (15 日) 反彈收高，擺脫連續兩個交易日的跌勢，台積電財測點燃多頭氣勢，晶片族群強勢上攻，銀行股同樣表現不俗。

台美貿易協議拍板 台積電ADR飆超4% 費半指數強彈近2% (圖：REUTERS/TPG)

半導體類股領漲大盤，晶圓代工龍頭台積電公布再創新高的單季財報，並預估 2026 年資本支出將提高至 520 億至 560 億美元，釋出對人工智慧建設需求的高度信心。

銀行股同樣表現強勁。高盛第四季獲利優於市場預期，摩根士丹利受惠於財富管理業務表現亮眼，第四季營收與獲利雙雙超出預期，兩家公司股價均刷新 52 週新高。

原油價格大幅回落也為股市提供支撐，布蘭特原油期貨與近月西德州原油期貨價格均下跌逾 4%。

同時，最新公布的經濟數據顯示美國就業市場依然穩健，截至 1 月 10 日當週的初領失業救濟金人數降至 19.8 萬人，低於市場預期。

政經方面，台美貿易協議正式拍板，美國商務部表示，美國與台灣週四簽署一項新的貿易協議，目標在於推動半導體製造回流美國，並強化美國的供應鏈體系。

台灣科技業將承諾至少 2,500 億美元直接投資美國，擴大先進半導體、能源與 AI 相關布局，並另提供 2,500 億美元信用擔保，支持美國半導體供應鏈投資；同時，台灣輸美特定產業關稅降至 15%，台灣半導體可望獲得未來關稅減免。

美股週四 (15 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 292.81 點，或 0.6%，收 49,442.44 點。

那斯達克指數上漲 58.272 點，或 0.25%，收 23,530.022 點。

S&P 500 指數上漲 17.87 點，或 0.26%，收 6,944.47 點。

費城半導體指數上漲 135.824 點，或 1.76%，收 7,837.298 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 0.23 點，或 0.0015%，收 15,553.68 點。

標普 11 大板塊整體小幅收高，公用事業、工業與房地產表現最強，能源、醫療與通訊服務走弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 漲 0.86%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.67%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.91%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.65%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.44%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.64%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.14%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 週四登上歷史新高，收盤勁揚近 4.5% 報每股 341.64 美元，換算價為 2157.75 元，折溢價率高達 27.64%。

受惠於人工智慧晶片強勁需求，台積電交出亮眼成績單，2025 年第四季獲利年增 35%，毛利率飆破 62%，每股盈餘 (EPS) 達 19.5 元，均續創歷史新高。

台積電亮眼財報同步帶動記憶體晶片族群走強。SanDisk (SNDK-US) 大漲 5.53%，威騰電子 (WDC-US) 上漲逾 3%，美光 (MU-US) 漲約 1%，Seagate Technology (STX-US) 上揚 2.57%。

ASML (ASML-US) 噴高 5.37% 至每股 1331.60 美元，主因客戶台積電資本支出金額達 520-560 億美元，大幅超越市場預期的中位數 480 億美元、甚至是高標 500 億美元，顯現公司對 AI 基礎建置的支持。

全球最大資產管理公司貝萊德 (BLK-US) 公布的獲利與營收均優於預期，帶動股價猛升近 6% 報每股 1156.65 美元。貝萊德第四季調整後每股盈餘為 13.16 美元，高於 LSEG 調查分析師預期的 12.21 美元；營收為 70.1 億美元，也高於市場預估的 66.9 億美元。

高盛 (GS-US) 狂升 4.63% 至每股 975.86 美元，高盛第四季財報顯示，每股盈餘為 14.01 美元，明顯高於市場預期，但營收因出售信用卡貸款組合而年減 3% 至 134.5 億美元。

Spotify (SPOT-US) 股價挫跌 3.95% 報每股 508.04 美元。該公司週四宣布，將美國訂閱價格由每月 11.99 美元調升至 12.99 美元。

禮來 (LLY-US) 週四降幅達 3.76% 至每股 1,032.97 美元，《路透》報導指出，美國食品藥物管理局 (FDA) 對其肥胖口服藥的審查決定將延後至 4 月 10 日。該藥物先前已獲得川普政府計畫下的加速審查資格，但報導未說明延後原因。

Disc Medicine 與賽諾菲 (Sanofi) 的藥物審查也因安全性與療效評估而延後。Disc (IRON-US) 崩跌 7.84%，賽諾菲 (SNY-US) 下滑 0.88%。

華爾街分析

美股週四的反彈發生在此前兩個交易日連續下跌之後，先前包括伊朗與格陵蘭相關風險升溫，以及聯準會獨立性前景的不確定性，一度壓抑投資人信心。隨著企業財報與經濟數據釋出較為正向的訊號，資金暫時回流風險性資產。

Bokeh Capital Partners 投資長 Kim Forrest 表示，台積電的財報表現與資本支出規劃，對市場傳達出重要訊號，顯示目前 AI 投資並非單純題材炒作，而是伴隨實質產能擴張與長期布局。

Allspring Global Investments 投資組合經理 Gary Tan 指出，台積電的財測指引顯示，市場整體共識預期仍存在進一步上修空間。

Capital.com 分析師 Kyle Rodda 則表示，華爾街近期出現明顯的板塊輪動現象，短線上對指數表現形成壓力，但從市場內部結構來看，整體基礎依然穩健，顯示資金仍在市場中進行有序調整。