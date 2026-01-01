盤中速報 - 費城半導體大漲3.43%，報7965.89點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日01:55，費城半導體上漲264.42點（或3.43%），暫報7965.89點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.67%
- 近 1 月：+10.17%
- 近 3 月：+17.22%
- 近 6 月：+36.39%
- 今年以來：+4.53%
焦點個股
費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領漲。英特格(ENTG-US)上漲11.57%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲9.79%；科磊(KLAC-US)上漲9.16%；連貫(COHR-US)上漲8.79%；應用材料(AMAT-US)上漲7.98%。
部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌2.51%；科沃(QRVO-US)下跌1.83%；高通(QCOM-US)下跌1.48%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.98%；德州儀器(TXN-US)下跌0.96%。
