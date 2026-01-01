search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲3.43%，報7965.89點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日01:55，費城半導體上漲264.42點（或3.43%），暫報7965.89點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.67%
  • 近 1 月：+10.17%
  • 近 3 月：+17.22%
  • 近 6 月：+36.39%
  • 今年以來：+4.53%

焦點個股


費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領漲。英特格(ENTG-US)上漲11.57%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲9.79%；科磊(KLAC-US)上漲9.16%；連貫(COHR-US)上漲8.79%；應用材料(AMAT-US)上漲7.98%。

部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌2.51%；科沃(QRVO-US)下跌1.83%；高通(QCOM-US)下跌1.48%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.98%；德州儀器(TXN-US)下跌0.96%。


費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7962.373.39%
英特格116.03+11.5%
Onto Innovation Inc.222.42+9.99%
科磊1559.73+8.73%
連貫200.23+8.76%
應用材料324.555+7.51%
思佳訊半導體58.74-1.87%
科沃80.85-1.34%
高通162.03-1.53%
凌雲邏輯123.675-0.57%
德州儀器192.33-0.58%

