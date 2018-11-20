盤前財經大事搶先讀2018年11月20日

今日操盤前瞻

法說會：東元、美時、瑞昱、漢唐、建準、豐達科、聚積、界霖、台林、百一、華孚、南茂、鈺齊 - KY

股臨會：新日光、擎亞

除權息：兆豐國泰 R2、上曜

挑戰英特爾 傳台積電可望奪 IBM 伺服器晶片訂單

台積電可望取得 IBM 高階伺服器晶片訂單，若此事為真，台積電將成為英特爾在高價值資料中心領域的主要挑戰者。據日經亞洲評論 (Nikkei Asian Review) 報導，IBM 計畫將這種高階伺服器晶片，安裝在下一代大型伺服器中；此外，該晶片亦可驅動新款 iPhone 的核心處理器。閱讀全文...

蘋果 iPhone XR 傳砍單 1/3 出貨恐降至 4600 萬支 供應鏈營運拉警報

蘋果砍單消息不斷，根據外媒報導，蘋果近日大砍 iPhone XR 3 分之 1 的訂單，原先規劃半年內出貨約 7000 萬支 iPhone XR，現在恐降至 4600-4700 萬支左右，若消息屬實，代工廠鴻海、和碩將首當其衝，相關供應鏈出貨動能恐也將趨緩。閱讀全文...

日產董事長戈恩涉嫌漏報薪酬 雷諾和日產股價重挫

日產汽車 (Nissan) 董事長卡洛斯戈恩 (Carlos Ghosn) 涉嫌漏報薪酬 50 億日元，違反《金融商品交易法》被東京地方檢察院特搜部逮捕，日產汽車表示準備將戈恩從董事會除名。閱讀全文...

全面防堵中國？美列 14 項關鍵技術擬出口管制 AI、機器人、量子計算等面臨封鎖

美國商務部工業安全署，已擬定 14 大類的關鍵技術和相關產品的出口管制框架，同時將於當地時間 2018 年 11 月 19 日尋求公眾意見。考慮的管制涉及 14 個領域，包括生物技術，人工智慧，深度學習，定位導航，微處理器技術等，直接瞄準 AI 技術、AI 晶片、機器人、量子計算等幾項正在蓬勃發展的核心前沿技術。閱讀全文...

幣圈風暴再起！比特幣摜破 5000 美元關口 原因眾說紛紜

經過數月相對平靜後，由於其他全球市場遭遇拋售潮，加密貨幣上週開始出現明顯波動，週一比特幣期貨均創下推出以來的最低水平！芝加哥商業交易所 (CME) 比特幣期貨跌至 5015 美元，而芝加哥期權交易所 (CBOE) 比特幣期貨跌至 4990 美元。閱讀全文...