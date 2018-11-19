蘋果iPhone XR傳砍單1/3 出貨恐降至4600萬支 供應鏈營運拉警報

蘋果砍單消息不斷，根據外媒報導，蘋果近日大砍 iPhone XR 3 分之 1 的訂單，原先規劃半年內出貨約 7000 萬支 iPhone XR，現在恐降至 4600-4700 萬支左右，若消息屬實，代工廠鴻海、和碩將首當其衝，相關供應鏈出貨動能恐也將趨緩。

外媒最新報導，知情人士透露，蘋果原要求部分供應商，自今年 9 月至明年 2 月，生產約 7000 萬支 iPhone XR，但蘋果近日將該生產計畫縮減 3 分之 1，而此項消息也獲路透社等多家外媒引用。

若此項消息屬實，這也意味至明年 2 月，iPhone XR 出貨將降至約 4600-4700 萬支，身為主要代工廠鴻海以及和碩勢必首當其衝，而相關供應鏈營運動能恐也將趨緩。

不過，鴻海一向不對單一客戶訂單事宜表示意見，另一代工廠和碩日前法說會上也表示，不評論單一產品，僅強調公司產能處於滿載，營運按照既定計畫進行。

鴻海近來受 iPhone XS 系列以及 iPhone XR 銷售展望不佳拖累，遭外資連 11 日大舉賣超逾 6.09 萬張，外資持股比重今 (19) 日降至 42.63%，今日鴻海下跌 1.21%，收 73.4 元。

而身為蘋果供應鏈一員的康控，今日召開法說會時雖然坦言終端客戶有縮減訂單的情況，但公司認為對第四季營運影響不大，依舊看好可望繳出季增的表現。