〈美股盤後〉道瓊一度瀉近800點 美中釋對話訊號 助美股止跌回升

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-01 05:28

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美國第一季經濟驚見負成長，標普 500 指數週三 (30 日) 早盤一度跌超 2% ，尾盤轉漲收紅逾 0.1%。道瓊盤中狂瀉接近 800 點，失守 4 萬點關口，收盤倒升 141 點，華爾街結束波動劇烈的一個月。

美股從當日低點反彈，原因之一是中媒有消息指出，美國已主動聯繫中國，尋求就關稅問題進行談判。

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另外，《路透社》引述消息人士報導，中國近期已擬定一份美國進口商品的「白名單」，列出可免徵最高達 125% 關稅的項目，並已私下通知相關企業。

投資人週三同時消化大量經濟數據，其中最引人注目的是美國經濟三年來首次出現萎縮。

美國今年前 3 個月國內生產毛額（GDP）意外萎縮 0.3%，為 2022 年以來首見下滑，反映出川普徵收關稅之前，美國進口激增，以及消費者支出放緩。

在 GDP 數據發布前，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，4 月民間新增就業僅 6.2 萬人，不僅遠低於市場預期，更創下自去年 7 月以來的 9 個月新低，凸顯企業對川普政府貿易政策與經濟前景的不安情緒升溫。

市場預計聯準會不會在 5 月 6 日至 7 日的下一次會議中調整利率。投資人將於週五獲得最新的非農就業數據。

美股週三 (30 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 141.74 點，或 0.35%，收 40,669.36 點。

那斯達克指數下跌 14.98 點，或 0.09%，收 17,446.34 點。

S&P 500 指數上漲 8.23 點，或 0.15%，收 5,569.06 點。

費城半導體指數上漲 33.34 點，或 0.79%，收 4,230.08 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 3.37 點，或 0.027%，收 12,354.14 點。

美股整體板塊表現分歧，防禦性板塊如醫療保健、工業和民生消費領漲，分別上漲 0.89%、0.80% 和 0.71%；反觀能源板塊重挫 2.61%，非必需消費與公用事業也走弱 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 跌 0.98%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.61%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.85%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.58%。

台股 ADR 全數收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.34%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.34%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.33%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 週三上揚 0.31% 至每股 395.26 美元，盤後股價勁揚超 6%，微軟週三盤後公布優於預期的財報，主要受惠於雲端業務的強勁訂單。

Meta (META-US) 週三收低 0.98% 報每股 549.00 美元，盤後股價急升逾 5%，Meta 第一季財報優於預期，將全年資本支出預期上調至 1,140 億美元至 1,190 億美元。儘管人們擔心關稅不確定性會導致廣告業務放緩，但 Meta 表示，預計第二季營收將在 425 億美元至 455 億美元之間，高於華爾街預期。

美超微 (SMCI-US) 週三暴跌 11.50% 至每股 31.86 美元。美超微大砍銷售及獲利預期，因客戶延後支出，市場對 AI 相關投資可能出現降溫的擔憂進一步升溫。

有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工 (Caterpillar) (CAT-US) 週三公布第一季獲利和營收降幅超預期，原因是經濟不確定性導致需求疲軟，但開拓重工堅持 1 月的預測，假設目前關稅水準保持不變，2025 年銷售額將略有下降。該股週三收紅 0.68% 至每股 309.27 美元。

星巴克 (SBUX-US) 重摔近 6% 至每股 80.05 美元，因該咖啡連鎖品牌全球可比銷售連續第五季下滑，顯示其轉型策略成效有限，未見顯著成果。

經濟數據

美國 4 月 ADP 新增就業人數報 6.2 萬，預期 11.4 萬，前值 14.7 萬

美國第一季 GDP 季增年率初值報 - 0.3%，預期 0.2%，前值 2.4%

美國第一季核心 PCE 季增年率初值報 3.5%，預期 3.1%，前值 2.6%

美國第一季實質個人消費支出季增年率初值報 1.8%，預期 1.2%，前值 4.0%

美國 3 月 PCE 物價指數年增率報 2.3%，預期 2.2%，前值 2.7%

美國 3 月 PCE 物價指數月增率報 0.0%，預期 0.0%，前值 0.3%

美國 3 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 3.0%

美國 3 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.0%，預期 0.1%，前值 0.5%

華爾街分析

美股四月行情震盪劇烈，市場在川普關稅施壓和各國釋出談判善意的交錯消息中起伏不定，標普累跌 0.9%，該指數在 4 月 7 日短暫跌入熊市區域。道瓊單月跌幅超過 3%，那指月升幅約 0.9%。

TradeStation 機構分析師 David Russell 表示：「數據表明經濟正面臨更多停滯性通膨，經濟萎縮且物價上漲幅度均超出預期。貿易是主要拖累因素，因關稅實施前進口大幅增長。數據越來越表明，美國經濟衰退可能已經開始。」

Premier Miton Investors 機構分析師 Neil Birrell 稱：「這些數據都不應令人意外，但仍是負面消息，且難以認為消費者目前的狀態有所改觀。圍繞經濟前景的不確定性將主導消費者和企業，經濟陷入衰退的風險正在上升。

PNC 金融服務集團首席經濟學家 Gus Faucher 表示：「也許我們會看到聯準會在 2025 年下半年降息，如果看到勞動市場報告表現較弱。」