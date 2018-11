全面防堵中國？美列14項關鍵技術擬出口管制 AI、機器人、量子計算等面臨封鎖

美國近來不斷強調加強對中國技術封鎖,美國商務部工業安全署 (Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, BIS),已擬定 14 大類的關鍵技術和相關產品的出口管制框架,同時將於當地時間 2018 年 11 月 19 日尋求公眾意見。

這些關鍵技術根據 2018 年國會通過的《出口管制改革法案(Export Control Reform Act)》要求而制定,徵求意見預計為期一個月,之後商務部和其他機構,將再審查和評估新興技術,以更新出口管制清單。

考慮的管制涉及 14 個領域,包括生物技術,人工智慧,深度學習,定位導航,微處理器技術等,直接瞄準 AI 技術、AI 晶片、機器人、量子計算等幾項正在蓬勃發展的核心前沿技術。

過去美國對軍民兩用或不非常敏感的軍用技術,都是由工業安全署根據商業管制清單 (Commerce Control List) 等出口管制條例來管理。不過一些新興技術,並未在先前的管制之列。

但美國政府認為,現階段有必要進一步衡量這些新興技術對國家安全的影響,從中選出哪些技術對國家安全有重要影響,比如能夠用在常規武器、情報收集、大規模殺傷性武器或者恐怖主義活動中。

商務部在前期通知中表示,審查新興和基礎技術的過程中,會考慮這些技術在國外發展的情況,出口管制可能會對美國的影響,以及出口管制在限制這些新興技術向國外擴散的效力。徵求意見,就是為了給整個過程提供更多的資訊。

評論認為,一旦清單通過後,中國將受較大影響,但另一方面,也將影響英特爾、高通、Nvidia、德州儀器等美國半導體代表公司在海外的業務。