〈2019投資展望〉玉山金：美升息循環恐引發金融危機 長期仰賴外債國家要小心

今 (2018) 年雖然金融業獲利亮眼，但金融業展望 2019 年，也多認為「不確定性升高」，玉山金 (2884-TW) 總經理黃男州今 (19) 日表示，全球經濟擴張均衡性下降，加上美中貿易戰紛擾，預期 2019 年全球經濟成長趨緩，此外，需留意過往美國進入升息循環週期多會引發金融危機，且受 Fed 升息衝擊，尤其長期仰賴外債的國家要格外小心。

今年影響全球經濟最大的不外乎是美中貿易戰，而且還是「現在進行式」，黃男州表示，全球經濟擴張均衡性下降，部分主要國家經濟可能觸頂，加上美中貿易戰紛擾，國際機構對 2019 年經濟展望偏保守，像是 IMF 就下修經濟成長率至 3.7%。

黃男州進一步指出，美國經濟穩健，民間消費及企業投資強勁，就業市場熱絡，將支撐 Fed 持續漸進升息，因此，需留意過往美國進入升息循環週期多會引發金融危機。此外，Fed 升息衝擊新興市場國家經濟，對經常帳及財政赤字偏高、長期仰賴外債的國家，面臨資金外流壓力。

不只要看美國，中國經濟也是重點，黃男州表示，中國債務風險升溫，加上美中貿易戰打亂調結構步調，經濟成長明顯下滑，IMF 估 2019 年經濟成長率 6.2%，需留意後續經濟金融情勢變化。

至於台灣部分，黃男州表示，台灣經濟溫和成長，2018 年出口優於預期，加上消費溫和成長、投資逐步改善，主計處預估全年經濟成長率 2.69%。但是，國際經濟趨緩，加上外部不確定因素多，國內經濟仰賴內需支撐成長，對台灣的經濟展望宜審慎看待，主計處預估 2019 年經濟成長率 2.55%，明顯遜於今年的估值；且美中貿易戰尚未明朗化，廠商多積極規劃調整全球供應鏈，需持續觀察後續發展。