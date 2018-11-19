挑戰英特爾 傳台積電可望奪IBM伺服器晶片訂單

外媒報導稱，台積電可望取得 IBM 高階伺服器晶片訂單，若此事為真，台積電將成為英特爾在高價值資料中心領域的主要挑戰者。

根據日經亞洲評論 (Nikkei Asian Review) 報導，IBM 計畫將這種高階伺服器晶片，安裝在下一代大型伺服器中；此外，該晶片亦可驅動新款 iPhone 的核心處理器。

報導稱，目前全球資料中心的伺服器晶片，高達 96%，是由英特爾供應。

值得注意的是，IBM 算是該領域的「異類」，並未使用英特爾的晶片，而是採用格羅方德 (Global Foundries) 生產的晶片。

據悉，在格羅方德決定，無限期暫停 7 奈米先進製程開發的情況下，IBM 極可能找上市場唯一擁有 7 奈米技術的台積電。

由 IDC 數據可得知，2017 年，在資料中心伺服器的全球市占中，IBM 取得 8.3% 的占比，僅次於戴爾 (Dell) 和惠普 (HP)。

晶片越小，技術門檻越高，英特爾、台積電和三星電子，被認為是少數具備此技術能力的廠商。

若台積電確實拿下 IBM 高階伺服器晶片訂單，將可減少對蘋果的倚賴，擺脫 iPhone 銷售疲軟的壓力。

對於上述消息，台積電拒絕對個別客戶進行討論，IBM 尚未回應日經亞洲評論的採訪要求；英特爾方面則稱，會認真看待所有競爭對手。